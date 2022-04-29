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Лікар Комаровський дав поради, що обговорити з дітьми під час переселення через війну

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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29 квітня, 07:00
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Євген Комаровський зазначив, що діти повинні знати свою адресу, запам'ятати або записати телефони батьків, а також домовитися, що робити, якщо вони загубилися
Доктор Комаровський радить обговорити з дітьми під час переселення через війну, як їм поводитися в дорозі
Доктор Комаровський радить обговорити з дітьми під час переселення через війну, як їм поводитися в дорозі

Багатьом маленьким українцям через війну з Росією довелося залишити свій будинок і вирушити з батьками або іншими дорослими у безпечніші місця. Популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграмі нагадав батькам, що з дітьми потрібно обговорити прості правила, щоб своєчасно вберегти їх від торгівлі людьми та експлуатації.

Є кілька простих правил, якими дорослі обов'язково мають поділитися із дітьми. Вони важливі, щоб ваша дитина завжди залишалася в безпеці під час подорожі та ночівлі в Україні чи за кордоном.

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Дитина повинна завжди триматися поруч із дорослими, з якими вона переїжджає.
Дитина повинна завжди триматися поруч із дорослими, з якими вона переїжджає.

Так, дитина повинна завжди триматися поруч із дорослими, з якими вона переїжджає. Також у ваших дітей або одну дитину обов'язково мають бути записані контакти дорослих , які їх супроводжують, а ще дитина повинна знати свою адресу, де ви проживали раніше.

Якщо має бути ситуація, що дитину забиратимуть ваші друзі або помічники, домовтесь з нею про кодове слово, що вони йому скажуть. Щоб дитина не потрапила до рук чужих людей або шахраїв. Також потрібна кодова фраза на випадок небезпеки – дитина її скаже або викрикне, якщо їй самій терміново потрібна буде допомога.

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Розробте та обговоріть план, де ви зустрінетеся і як вчините, якщо загубите один одного в незнайомому місці. Також дитина має засвоїти, що в машину до незнайомців сідати не можна!

Для екстрених ситуацій у країнах ЄС дзвоніть 112 ; гаряча лінія з консультації мігрантів та протидії торгівлі людьми в Україні – 527.

Також раніше Євген Комаровський розповів, як розмовляти з підлітком, якщо він не хоче вивчати мову в іншій країні.

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А ще самим батькам важливо знати, як подбати про безпеку дитини під час переїзду.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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