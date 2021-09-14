Доктор Комаровський пояснив, чи потрібно вакцинуватися тим, хто перехворів на COVID-19

Доктор Комаровський прокоментував необхідність вакцинації тим, хто перехворів на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Цієї осені на каналі "Україна" стартувала рубрика "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною". В одному з випусків лікар-педіатр вищої категорії Євген Комаровський докладно розповів про найпоширеніші помилки, пов'язані з вакцинацією.

"Робити щеплення чи ні?" , "А якщо я вже перехворів на коронавірус, чи потрібно воно мені?", "Чи не зашкодить це моєму здоров'ю?"... Ці та інші фрази можна почути від людей, які поки роздумують, чи варто вакцинуватися.

Доктор Комаровський відповів у програмі "Ранок з Україною" на найпоширеніші питання.

Згідно ВООЗ, перенесена коронавірусна інфекція не є приводом не робити щеплення , – пояснив лікар Комаровський. – Понад тк, не має значення, скільки часу минуло після перенесення коронавірусу. Якщо гострий період хвороби закінчився, ви почуваєтеся нормально, значить, можете вакцинуватися кожною з вакцин, які сертифіковані та схвалені ВООЗ.

Причини, чому люди боятися робити щеплення

На думку лікаря-педіатра вищої категорії і ведучого рубрики "Запитай у Комаровського" , є кілька причин, чому люди боятися робити щеплення.

Одна з дуже поширених страшилок у тому, що якщо у людини є антитіла, а їй зроблять щеплення, то може виникнути якась жахлива реакція , – навів приклад лікар Комаровський на каналі "Україна". – Це не підтверджується жодними науковими даними на сьогоднішній день. Така реакція буває при деяких хворобах, але до коронавірусу це не має ніякого відношення.

За словами кандидата медичних наук, існує багато досліджень, які вказують на те, що у величезної кількості людей, які перехворіли на COVID-19 у будь-якій формі, недостатня кількість антитіл . Тому віддається перевага саме вакцинації, яка призводить до того, що їх стає більше.

Якщо у вас є доступ до якісної та сучасної вакцини , то не треба думати про те, хворіли ви чи ні, – сказав лікар Комаровський. – Зробіть щеплення. Це не думка доктора Комаровського, а позиція ВООЗ.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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