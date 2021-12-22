Чому небезпечні парові інгаляції та чим їх замінити – відповів лікар Комаровський.

Якщо дитина застудилася, то не треба їй робити домашні інгаляції над картоплею. Євген Комаровський розповів, що так діти дістають опіки дихальних шляхів

Парові інгаляції над картоплею небезпечніші за домашні інгалятори, їх можна замінити теплою ванною / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви пам'ятаєте, як у дитинстві вас накривали ковдрою над каструлею з гарячою картоплею та просили подихати гарячою парою? Батьки були впевнені, що це найкращий спосіб позбутися застуди та нежиті. Навіть не думайте повторити таку процедуру. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, до чого це справді може призвести.

Ми живемо в 21 столітті, але досі користуємося бабусиними методами, коли хворіє наша дитина. Причому мало хто з дорослих не випробував на собі "інгаляції картоплею".

Реклама

Немає жодної хвороби, протягом якої можна вплинути на краще паровими інгаляціями, – попередив лікар Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – Забудьте про них.

Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що мешканцям нашої країни знайомі два види парових інгаляцій:

Перший – коли використовується спеціальний паровий інгалятор, який зовні схожий на чайник: його встромляють у розетку, з шийки йде пара, ви їм дихайте. Другий – зовсім моторошний метод, коли і діти, і дорослі дихають гарячою парою над картоплею, накрившись ковдрою або пледом.

Будь-які батьки, яки намагаються таким чином лікувати свою дитину, вчиняють злочин, – попередив кандидат медичних наук у програмі "Ранок з Україною". – Тому що коли дитина вдихає гарячу пару, ви не можете в цей момент регулювати її температуру. До того ж дитина може опуститися нижче, ніж треба, до джерела та отримати опіки дихальних шляхів.

Що ж тоді робити? Євген Комаровський запропонував представити той слиз, який засохла у дитини в горлі і в носі, у вигляді грудки сухого пластиліну. Він утворився через сухе і тепле повітря в приміщенні, де спала дитина.

Звичайна тепла ванна допоможе дитині позбутися слизу в носі та замінить домашню інгаляцію / Фото: freepik.com

Реклама

Якщо на цю суху грудку впливати пором, то вона розмокне, її можна буде висморкати або відкашляти.

Якщо ж дитину з пересохлою носоглоткою просто посадити у ванну з теплою водою, і вона просидить 15-20 хвилин у ній і дихатиме теплим повітрям практично зі 100% вологістю, ефект буде такий самий, але при цьому ризику опіку дихальних шляхів взагалі не буде, – пояснив лікар Комаровський.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, не треба проводити парові інгаляції у домашніх умовах. Просто робіть все для того, щоб слиз не пересихав. Якщо в кімнаті сухо та тепло – купіть зволожувач та провітрюйте кімнату.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Реклама

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Читайте також Як позбутися кашлю після коронавірусу.