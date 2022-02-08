Лікар Комаровський відповів, як поводитися в очікуванні нової хвилі ковіда

Молодим, здоровим людям, особливо якщо вони вакциновані, нічого особливого від "атаки" нової хвилі коронавірусу чекати не варто. Популярний педіатр розповів про це в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на каналі "Україна 24".

Оскільки хоч "Омікрон" дуже заразний, молодь переносить цей штам досить легко. Взагалі навіть тільки дворазова вакцинація підвищує ваші шанси перехворіти у легкій формі, – зазначає кандидат медичних наук. – А бустерна доза після двох перших вакцин знижує шанси на госпіталізацію ще наполовину.

Тому кандидат медичних наук радить усім, а не лише молоді:

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вакцинуйтеся

також забезпечуйте вентиляцію приміщень

намагайтеся зберігати позитивний настрій.

Людям віком 65+, а також із групи ризику з хронічних хвороб слід ретельніше дотримуватися заходів профілактики ковіда / Фото: freepik.com

Людям 65+ та решті з груп ризику – діабетикам, людям з ожирінням, слабким серцем і судинами, хронічними хворобами нирок і так далі, важливо якнайретельніше берегтися.

Тобто кандидат медичних наук нагадує не ігнорувати елементарні заходи профілактики та гігієни – щеплення, провітрювання, носіння масок, дезінфекція рук.

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