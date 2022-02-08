Лікар Комаровський відповів, як поводитися в очікуванні нової хвилі ковіда

Молодим, здоровим людям, особливо якщо вони вакциновані, нічого особливого від "атаки" нової хвилі коронавірусу чекати не варто. Популярний педіатр розповів про це в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на каналі "Україна 24".
Оскільки хоч "Омікрон" дуже заразний, молодь переносить цей штам досить легко. Взагалі навіть тільки дворазова вакцинація підвищує ваші шанси перехворіти у легкій формі, – зазначає кандидат медичних наук. – А бустерна доза після двох перших вакцин знижує шанси на госпіталізацію ще наполовину.
- вакцинуйтеся
- також забезпечуйте вентиляцію приміщень
- намагайтеся зберігати позитивний настрій.
Тобто кандидат медичних наук нагадує не ігнорувати елементарні заходи профілактики та гігієни – щеплення, провітрювання, носіння масок, дезінфекція рук.
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