Доктор Комаровский ответил, как вести себя в ожидании новой волны ковида

Молодым, здоровым людям, особенно если они вакцинированы, ничего особенного от "атаки" новой волны коронавируса ждать не стоит. Популярный педиатр рассказал об этом в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на канале "Украина 24".

Поскольку хоть "Омикрон" и очень заразен, молодежь переносит этот штамм довольно легко. Вообще даже только двукратная вакцинация повышает ваши шансы переболеть в легкой форме, отмечает кандидат медицинских наук,- А бустерная доза после двух первых вакцин снижает шансы на госпитализацию еще наполовину.

Поэтому кандидат медицинских наук советует всем, а не только молодежи:

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вакцинируйтесь

также обеспечивайте вентиляцию помещений

старайтесь сохранять позитивный настрой.

Людям в возрасте 65+, а также из группы риска по хроническим болезням следует тщательнее соблюдать меры профилактики ковида / Фото: freepik.com

Людям 65+ и остальным из групп риска – диабетикам, людям с ожирением, слабым сердцем и сосудами, хроническим болезнями почек и так далее, важно как можно тщательнее беречься.

То есть кандидат медицинских наук напоминает не игнорировать элементарные меры профилактики и гигиены – прививка, проветривание, ношение масок, дезинфекция рук.

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