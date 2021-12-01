Лікар Комаровський відповів, чи є препарати для лікування коронавірусу.

Препарати, які ефективно допомагають боротися з COVID-19 на ранніх термінах захворювання, у світі з'явилися лише місяць тому. І те, їх ефективність ще вивчена недостатньо – розповів Євген Комаровський в програмі "Хард з Влащенком" на телеканалі "Україна".
Чим лікують коронавірус зараз у світі?
На сьогоднішній момент використовуються два препарати для лікування коронавірусної інфекції в перші три дні хвороби, – пояснив кандидат медичних наук, – це "Молнупіравір" від фармкомпанії Merck та "Паксовід" від компанії Pfizer. Але наголошую, ці препарати застосовують лише для лікування захворювання на його ранніх термінах!
Але ці препарати не дешеві, – зазначає популярний педіатр, – вартість курсу лікування таким препаратом – близько 700 доларів. І в Україні цих препаратів у вільному доступі для лікування ковіда немає.
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