Доктор Комаровский ответил, есть ли уже препараты для лечения коронавируса

Препараты, которые эффективно помогают бороться с COVID-19 на ранних сроках заболевания, в мире появились только месяц назад. И то, их эффективность еще изучена недостаточно – рассказал Евгений Комаровский в программе "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина".
Чем лечат коронавирус сейчас в мире?
На сегодняшний момент используются два препарата для лечения коронавирусной инфекции в первые три дня болезни,- объяснил кандидат медицинских наук,- это "Молнупиравир" от фармкомпании Merck и "Паксовид" от компании Pfizer. Но подчеркиваю, эти препараты применяют только для лечения заболевания на его ранних сроках!
Но данные препараты не дешевые, – отмечает популярный педиатр,- стоимость курса лечения таким препаратом – около 700 долларов. И в Украине этих препаратов в свободном доступе для лечения ковида нет.
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