Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Black Friday 2021

Must Have Косметика

Круті фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Чи потрібно вакцинувати дітей від COVID-19 – відповів лікар Комаровський

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
27 листопада, 07:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лікар назвав два важливі фактори, які доводять про важливість дитячої вакцинації від коронавірусу
Чому потрібно вакцинувати дітей
Чому потрібно вакцинувати дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський у студії програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" відповів на запитання українців щодо вакцинації.

Одним із найважливіших стало питання про вакцинацію дітей і чи варто її проводити. Лікар назвав два важливі фактори, які впливають на важливість дитячої вакцинації

Реклама

Лікар зазначив, що ймовірність того, що дитина помре від коронавірусної інфекції, досить низька. За його словами, за весь час пандемії COVID-19 померло кілька десятків дітей. Хоча діти хворіють досить масово, в основному вірус не несе небезпеки їхнім життям.

Але лікар звернув увагу, що саме в організмі дітей вірус мутує. Справа в тому, що дитина переносить вірус значно легше, ніж дорослий, а організм не виробляє достатньо антитіл. Тому це і викликає мутацію вірусу.

Також Комаровський назвав другий важливий чинник необхідності вакцинації дітей.

Реклама

Діти активно заражають дорослих. А в країні, де понад 50% бабусь не вакциновано... Тому вакцинувати дітей треба.

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Wow Black Friday
Wish list beauty-покупок
Ще більше бестселлерів
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
22 - 28 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти