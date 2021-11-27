Чи потрібно вакцинувати дітей від COVID-19 – відповів лікар Комаровський

Лікар назвав два важливі фактори, які доводять про важливість дитячої вакцинації від коронавірусу

Чому потрібно вакцинувати дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський у студії програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" відповів на запитання українців щодо вакцинації.

Одним із найважливіших стало питання про вакцинацію дітей і чи варто її проводити. Лікар назвав два важливі фактори, які впливають на важливість дитячої вакцинації

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Лікар зазначив, що ймовірність того, що дитина помре від коронавірусної інфекції, досить низька. За його словами, за весь час пандемії COVID-19 померло кілька десятків дітей. Хоча діти хворіють досить масово, в основному вірус не несе небезпеки їхнім життям.

Але лікар звернув увагу, що саме в організмі дітей вірус мутує. Справа в тому, що дитина переносить вірус значно легше, ніж дорослий, а організм не виробляє достатньо антитіл. Тому це і викликає мутацію вірусу.

Також Комаровський назвав другий важливий чинник необхідності вакцинації дітей.

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Діти активно заражають дорослих. А в країні, де понад 50% бабусь не вакциновано... Тому вакцинувати дітей треба.

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