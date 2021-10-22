Лікар Комаровський пояснив, чому втомлюються і набрякають ноги і що робити

Якщо ноги болять і набрякають, потрібно лягти на диван і покласти їх на якусь піднесеність, а також звернутися до лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні

Як бути, якщо до вечора з'являється втома в ногах ? З чим може бути пов'язана їх набряклість ? Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" пояснив, на що можуть вказувати ці симптоми.

Карантин в минулому році змінив звичне життя багатьох людей. Сьогодні найчастіше ми працюємо з дому, мало рухаємося і не завжди даємо організму фізичне навантаження. Євген Комаровський пояснив, що набряклість і втома в ногах з'являються найчастіше через те, що ми ведемо неправильний спосіб життя.

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Однак не потрібно займатися самолікуванням, – сказав ведущий рубрики "Запитай у Комаровського", – спочатку зверніться до лікаря по діагноз.

На що потрібно звернути увагу вже сьогодні, якщо виникла така проблема? Чи змінилися за останній час ваша вага і артеріальний тиск, не знизилося фізичне навантаження і не збільшилася кількість солі, яку ви вживаєте.

Якщо болять і набрякають ноги, перевірте, скільки ви їсте солі і наскільки активні / Фото: unsplash.com

У нас повинен бути активний спосіб життя. Це закладено природою. Якщо ми не займаємося в спортзалі, то бажано виконувати хоча б мінімальний комплекс вправ вдома.

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І не забувайте про просте правило, як зняти втому: потрібно лягти на диван і покласти ноги на якусь піднесеність, наприклад, з 2-3 подушок, – порадив кандидат медичних наук. – Крім того, варто проконсультуватися з лікарем, щоб він пояснив, яке компресійну білизну найкраще вибрати.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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