Доктор Комаровський пояснив, чи потрібно вакцинуватися, якщо перехворів на COVID-19

Лікар Комаровський розповів про вакцинацію після коронавірусу / Фото: pixabay.com, скріншот

Відомий дитячий лікар Євген Комаровський в студії програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на хвилюючі українців питання стосовно коронавірусу.

Одине з найпопулярніших питань серед людей, які перехворіли на COVID-19, про необхідність їхньої вакцинації – чи не небезпечно це для здоров'я ? Адже, на переконання більшості населення, якщо вони вже стикалися з коронавірусом, то мають антитіла і робити щеплення не потрібно. Що думає з цього приводу Комаровський:

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Заспокойтеся, в цьому немає реального ризику. Всесвітня організація охорони здоров'я каже – треба. А якщо ми захворіли недавно? А якщо у нас багато антитіл? Ідіть і вакцинуйтеся, як тільки у вас є можливість дійти до пункту вакцинації. Немає ризику того, що, якщо у вас антитіла і вам зроблят щеплення, вам від цього стане погано. Досвід семи мільярдів вакцинацій говорить про те, що це не небезпечно – розповідає Євген Комаровський.

Доктор Комаровський прокоментував необхідність вакцинації тим, хто перехворів на COVID-19 / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами доктора, бувають винятки в залежності від тяжкості перенесеного коронавірусу.

Багато вірусологів говорять про те, що якщо людина перенесла хворобу в середній та тяжкій формі, то вона може не робити щеплення півроку. Півроку потрібно почекати, а потім все одно робити цю процедуру.

Також, якщо людина перехворіла на COVID-19 в легкій формі, Комаровський все одно радить зробити вакцину.

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Дивіться повний випуск програми з Євгеном Комаровським:

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