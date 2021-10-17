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Чи справді Pfizer викликає міокардит? Відповів лікар Комаровський (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 жовтня, 13:09
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Лікар-педіатр Євген Комаровський пояснив, чи варто вакцинуватися Pfizer і яка вакцина найбільш ефективна в захисті від COVID-19
Євген Комаровський відповів, чи дійсно Pfizer викликає міокардит
Євген Комаровський відповів, чи дійсно Pfizer викликає міокардит / Фото: YouTube

Кандидат медичних наук і найвідоміший лікар України Євген Комаровський в студії програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на найпопулярніші питання стосовно вакцинації і коронавірусу.

За словами Комаровського, на сьогодні всі вакцини, які зареєстровані в нашій країні, виконують свої функції щодо захисту організму і можуть врятувати від важких випадків, в тому числі і реанімації.

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Ключовий момент – вакцинація від коронавірусу не дає вам гарантії, що ви не захворієте. Але вона багаторазово зменшує ризик того, що ви потрапите до реанімації, – каже Євген Комаровський.

За ефективністю вакцинації в захисті від захворювання, на першому місці РНК вакцини – Moderna і Pfizer. Однак є інформація, що Pfizer викликає міокардит (запалення серцевого м'яза).

Ось, що про це говорить Комаровський:

Вакцина Pfizer реально викликає міокардит з ймовірністю один на на десять тисяч доз. Як правило ці міокардити закінчуються двома добами госпіталізації. Вони проходять самі по собі. Та якщо ти захворієш на коронавірус, то ймовірність важкого міокардиту у тебе буде 5%.

Дивіться повне інтерв'ю з Євгеном Комаровським:

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Нагадаємо, що раніше лікар Комаровський розповів як уберегтися від Йота-вірусу і наскільки він небезпечний, порівняно з Дельтою.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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