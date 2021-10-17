Доктор Комаровский объяснил, нужно ли вакцинироваться, если переболел COVID-19

Доктор Комаровский рассказал о вакцинации после коронавируса / Фото: pixabay.com, скриншот

Известный детский врач Евгений Комаровский в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на волнующие украинцев вопросы касаемо коронавируса.

Один из самых популярных вопросов людей, которые переболели COVID-19, о необходимости их вакцинации – не опасно ли это для здоровья? Ведь по убеждению большинства населения, если человек уже сталкивался с коронавирусом, то у него уже есть антитела и прививаться не нужно. Что думает по этому поводу Комаровский?

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Успокойтесь, в этом нет реального риска. Всемирная организация здравоохранения говорит – нужно. А если мы заболели недавно? А если у нас много антител? Идите и вакцинируйтесь, как только у вас есть возможность дойти до пункта вакцинации. Нет риска того, что, если у вас антитела и вас привьют, вам от этого станет плохо. Опыт семи миллиардов вакцинаций говорит о том, что это неопасно, – рассказывает Евгений Комаровский.

Доктор Комаровский прокомментировал необходимость вакцинации переболевшим COVID-19 / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам доктора, бывают исключения, в зависимости от тяжести перенесения коронавируса.

Много вирусологов говорят о том, что если человек перенес болезнь в среднетяжелой или тяжелой форме, то он может не прививаться полгода. Полгода нужно подождать, а потом все равно прививаться.

Если человек переболел COVID-19 в легкой форме, Комаровский все равно советует сделать прививку.

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Смотрите полный выпуск программы с Евгением Комаровским:

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