Лікар Комаровський: чи потрібно купувати кисневий концентратор при коронавірусі

Купувати кисневий концентратор при коронавірусі про всяк випадок не потрібно / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви вже чули про те, що місць у лікарнях катастрофічно не вистачає. Тому останнім часом стало актуальним придбання кисневого концентратора, щоб при коронавірусі допомогти собі у домашніх умовах. Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" дав дуже цінну пораду стосовно використання цього пристрою.

Потрібен концентратор кисню при коронавірусі про запас?

Ситуація в Україні поки що не змінюється, ми щодня чуємо в новинах про те, що кількість пацієнтів із коронавірусом зростає. Тому багато людей купують кисневий концентратор … на всякий випадок. Але чи потрібно це робити?

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За словами доктора Комаровського, кисневий концентратор став актуальним унаслідок поширеності важких форм коронавірусу. Цей пристрій виділяє кисень з навколишнього повітря. Завдяки пульсоксиметру дуже легко визначити, що людині не вистачає кисню. Тому можна навіть у домашніх умовах використовувати кисневий концентратор.

Але я не рекомендую купляти кисневий концентратор кожній родині, – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Цей як купити милиці – нехай лежать про всяк випадок, раптом я завтра зламаю ногу.

Важливо знати інше, пояснив кандидат медичних наук глядачам каналу "Україна".

Якщо ви тиждень вдома використовуєте кисневий концентратор і розумієте, що він знадобиться ще кілька місяців, то час у стаціонар / Фото: Pinterest

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А саме: де взяти цей пристрій на той випадок, якщо стан такий, що цей апарат справді необхідний.

Сьогодні багато людей здають кисневий концентратор. Це набагато вигідніше, ніж купувати пристрій, – порадив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Але якщо ви тиждень у домашніх умовах використовуєте кисневий концентратор і розумієте, що він вам знадобиться ще пару місяців, тоді настав час лягати у стаціонар.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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