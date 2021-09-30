Дочка Стіва Джобса дебютувала на Тижні моди в Парижі (фото)

23-річна Ів Джобс активно веде Instagram і стоїть модельну кар'єру / Фото: Vogue, instagram.com/evecjobs

Дочка Стіва Джобса підкорює модну індустрію. 23-річна Ів вперше вийшла на подіум в якості моделі на показі бренду Coperni в рамках Тижня моди в Парижі.

Про це сама Ів розповіла в своєму Instagram.

Не можу передати словами, наскільки незвична ця колекція. Для мене честь стати частиною мрії Coperni. Мої вітання улюблені Арно Вайан і Себастьєн Мейер і всій команді!

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Coperni SS 2022 / Фото: Vogue

Ів Джобс вийшла на показі весняно-літньої колекції 2022 бренду в світло-зеленій водолазці з коротким рукавом з ефектом люрексу, міні-спідниці, сонцезахисних окулярах, в'єтнамках, прикрашених мушлями і з маленькою білою сумочкою.

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Образ Ів Джобз перед показом Coperni / Фото: instagram.com/evecjobs

Дівчина пройшлася по подіуму, посипаному піском, який символізував пляжний сезон наступного року.

Разом з Ів в показі взяла участь і модель Джіджі Хадід. Вона закрила шоу Coperni, вийшовши в фіналі.

Coperni SS 2022 / Фото: Vogue

Нагадаємо, дочка співзасновника Apple Стіва Джобса дебютувала в якості моделі в грудні 2020 року, знявшись в рекламній кампанії косметичного бренду Glossier. Ів Джобс закінчила Стенфордський університет, а одне з її улюблених занять – верхова їзда.

Про особисте життя Ів відомо мало. За інформацією Daily Mail, в 2019 році дівчина зустрічалася з Ейденом Райлі, гравцем в водне поло і співзасновником компанії Farmlink Project, яка займається утилізацією харчових відходів.

Ів досить популярна в соцмережах. Так, за життям дівчини в Instagram стежить понад 228 тисяч підписників.

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