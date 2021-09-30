Дочка Стіва Джобса дебютувала на Тижні моди в Парижі (фото)

23-річна Ів Джобс активно веде Instagram і стоїть модельну кар'єру / Фото: Vogue, instagram.com/evecjobs
Дочка Стіва Джобса підкорює модну індустрію. 23-річна Ів вперше вийшла на подіум в якості моделі на показі бренду Coperni в рамках Тижня моди в Парижі.
Про це сама Ів розповіла в своєму Instagram.
Не можу передати словами, наскільки незвична ця колекція. Для мене честь стати частиною мрії Coperni. Мої вітання улюблені Арно Вайан і Себастьєн Мейер і всій команді!
Ів Джобс вийшла на показі весняно-літньої колекції 2022 бренду в світло-зеленій водолазці з коротким рукавом з ефектом люрексу, міні-спідниці, сонцезахисних окулярах, в'єтнамках, прикрашених мушлями і з маленькою білою сумочкою.
Дівчина пройшлася по подіуму, посипаному піском, який символізував пляжний сезон наступного року.
Разом з Ів в показі взяла участь і модель Джіджі Хадід. Вона закрила шоу Coperni, вийшовши в фіналі.
Нагадаємо, дочка співзасновника Apple Стіва Джобса дебютувала в якості моделі в грудні 2020 року, знявшись в рекламній кампанії косметичного бренду Glossier. Ів Джобс закінчила Стенфордський університет, а одне з її улюблених занять – верхова їзда.
Про особисте життя Ів відомо мало. За інформацією Daily Mail, в 2019 році дівчина зустрічалася з Ейденом Райлі, гравцем в водне поло і співзасновником компанії Farmlink Project, яка займається утилізацією харчових відходів.
Ів досить популярна в соцмережах. Так, за життям дівчини в Instagram стежить понад 228 тисяч підписників.
Читайте також:
- Напівголі фото в ванні, вечірки і Стенфорд: як живе молодша дочка Стіва Джобса
- ТОП-15 цитат Стіва Джобса: "Працювати потрібно не 12 годин, а головою"
- Дискету з підписом Стіва Джобса продають за 7500 доларів