Дочь Стива Джобса дебютировала на Неделе моды в Париже (фото)

23-летняя Ив Джобс активно ведет Instagram и стоит модельную карьеру / Фото: Vogue, instagram.com/evecjobs
Дочь Стива Джобса покоряет модную индустрию. 23-летняя Ив впервые вышла на подиум в качестве модели на показе бренда Coperni в рамках Недели моды в Париже.
Об этом сама Ив рассказала в своем Instagram.
Не могу передать словами, насколько необычна эта коллекция. Для меня честь стать частью мечты Coperni. Мои поздравления любимые Арно Вайан и Себастьен Мейер и всей команде!
Ив Джобс вышла на показе весенне-летней коллекции 2022 бренда в светло-зеленой водолазке с коротким рукавом с эффектом люрекса, мини-юбке, солнцезащитных очках, вьетнамках, украшенных ракушками и c маленькой белой сумочкой.
Девушка прошлась по подиуму, усланному песком, который символизировал пляжный сезон следующего года.
Вместе с Ив в показе приняла участие и модель Джиджи Хадид. Она закрыла шоу Coperni, выйдя в финале.
Напомним, дочь сооснователя Apple Стива Джобса дебютировала в качестве модели в декабре 2020 года, снявшись в рекламной кампании косметического бренда Glossier. Ив Джобс закончила Стэнфордский университет, а одно из ее любимых занятий – верховая езда.
О личной жизни Ив известно мало. По информации Daily Mail, в 2019 году девушка встречалась с Эйденом Райли, игроком в водное поло и сооснователем компании Farmlink Project, занимающейся утилизацией пищевых отходов.
Ив достаточно популярна в соцсетях. Так, за жизнью девушки в Instagram следит более 228 тысяч подписчиков.
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