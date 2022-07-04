Українка створила декорації для кутюрного показу Dior у Парижі (фото)

Dior Couture Fall 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
У тизері кутюрного шоу Dior співробітники ательє розповідали, що, на їхню думку, таке фольклор. Майстри називали ручну роботу, вишивку, традиції та зв'язок зі своїм корінням і предками. У новій колекції сезону осінь 2022 року креативний директор бренду Марія Грація Кьюрі звернулася до традицій та всього, що з ними пов'язано.
До роботи над колекцією від-кутюр Марія запросила українську художницю Олесю Трофименку. На тлі її робіт із традиційними орнаментами моделі проходили подіумом перед зірковими гостями. Полотна Олесі були вишиті вручну майстрами Chanakaya School of Craft у Мумбаї.
Ми обговорювали ідею, що це має бути щось оптимістичне. Я зробила скетчі, основою яких є традиційні українські орнаменти, – розповіла Олеся в промо-відео до показу Dior.
До кутюрної колекції Dior увійшли сукні з вишивкою, сукні-сорочки з білого мережива, плісовані спідниці, укорочені жакети з бахромою, блузки з вільними рукавами, сарафани в клітку та з високими комірами. Всі речі дещо нагадували селянський одяг, а виконані вони були у відтінках сірого, бежевого, червоного та бордового, а також чорного та білого.
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