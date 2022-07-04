Екс-подружка Каньє Веста у помаранчево-синій сукні закрила показ від-кутюр у Парижі (фото)

32-річна Джулія Фокс виблискувала на показі французького бренду Patou, тим самим задавши тон майбутньому Тижню моди в Парижі. Дивіться фото

Джулія Фокс у показі Patou весна-літо 2023 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в Парижі стартував Тиждень моди від-кутюр. Усього кілька дизайнерів вирішили представити свої колекції сезону весна-літо 2023 року до офіційного відкриття, серед них виявився і бренд Patou. Схоже, що креативний директор бренду Гійом Анрі вирішив представити свій перший проєкт для французького бренду, створивши ажіотаж на набережній Quai du Marché-Neuf у четвертому окрузі Парижа.

Patou весна-лiто 2023

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У колекції дизайнер продемонстрував безліч жіночних нарядів, популярних та непідвладних часу силуетів, гру об'єму, золоті прикраси та аксесуари з логотипами. Так Гійом прославив своїх муз. А хто краще за Джулію Фокс втілює цих сучасних муз?

Patou весна-лiто 2023

Колишня дівчина Каньє Веста стала справжньою зіркою після розриву з репером. Її бажають бачити не лише в першому ряду імениті дизайнери, а й на подіумі. Актриса стала запрошеною моделлю, якій доручили закрити показ бренду в помаранчево-синій сукні з графічним принтом.

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Джулія Фокс у показі Patou весна-літо 2023

Схоже, прийом Patou вдався, адже фото Джулії швидко поширилися соціальними мережами, а сам показ задав тон майбутньому Тижню від-кутюр.

Джулія Фокс у показі Patou весна-літо 2023

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Patou весна-лiто 2023

Patou весна-лето 2023

Patou весна-лiто 2023

Patou весна-лiто 2023

Patou весна-лiто 2023

Patou весна-лето 2023

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