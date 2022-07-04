Украинка создала декорации для кутюрного показа Dior в Париже (фото)

Dior Couture Fall 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

В тизере кутюрного шоу Dior сотрудники ателье рассказывали, что, по их мнению, такое фольклор. Мастера называли ручную работу, вышивку, традиции и связь со своими корнями и предками. В новой коллекции сезона осень 2022 креативный директор бренда Мария Грация Кьюри обратилась к традициям и всему, что с ними связано.

К работе над коллекцией от-кутюр Мария пригласила украинскую художницу Олесю Трофименко. На фоне ее работ с традиционными орнаментами модели проходили по подиуму перед звездными гостями. Полотна Олеси были вышиты вручную мастерами Chanakaya School of Craft в Мумбае.

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Мы обсуждали идею, что это должно быть что-то оптимистичное. Я сделала скетчи, в основу которых положены традиционные украинские орнаменты, – рассказала Олеся в промо-видео к показу Dior.

В кутюрную коллекцию Dior вошли платья с вышивкой, платья-рубашки из белого кружева, плиссированные юбки, укороченные жакеты с бахромой, блузки со свободными рукавами, сарафаны в клетку и с высокими воротниками. Все вещи несколько напоминали крестьянскую одежду, а выполнены они были в оттенках серого, бежевого, красного и бордового, а также черного и белого.

Dior Couture Fall 2023 / Фото: Vogue

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Dior Couture Fall 2023 / Фото: Vogue

Dior Couture Fall 2023 / Фото: Vogue

Dior Couture Fall 2023 / Фото: Vogue

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Dior Couture Fall 2023 / Фото: Vogue

Dior Couture Fall 2023 / Фото: Vogue

Dior Couture Fall 2023 / Фото: Vogue

Dior Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

Dior Couture Fall 2022 / Фото: Vogue

Мария Грация Кьюри / Фото: Vogue

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