Детокс – 5 основних помилок, яких ми припускаємося при "очищенні" організму

Основні помилки, яких ми припускаємося при «очищенні» організму та детоксі – це жорсткі дієти та прийом проносного / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Сісти на дієту до 14 лютого чи схуднути до 8 березня, коли після новорічних застіль набрали вагу чи "бешкетує" підшлункова? Чи потрібна нам чистка організму та детокс після свят та перед ними – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська .

Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Детокс після свят, що може піти не так?

Новорічні свята нарешті позаду і до багатьох прийшло усвідомлення, скільки було випито та з'їдено. І що тепер обов'язково потрібно щось почистити, розвантажити, терміново посидіти на дієті або розпочати детокс-програму. На жаль, часто замість бажаного покращення людина отримує протилежне.

Що роблять найчастіше – різко виключають із раціону певні продукти або намагаються менше їсти. Взагалі здоровій людині достатньо їсти 3 рази на день. Але прийом їжі повинен містити білки, жири, вуглеводи, а не тільки листя салату.

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Різні детокс-марафони можуть нашкодити, якщо людина вже має проблеми зі здоров'ям. Такі марафони розраховані на апріорі здорову людину. У професійних нутріціологів є марафон-програми, які передбачають корекцію, виходячи з хронічних патологій людини.

Різні детокс-марафони можуть зашкодити, якщо людина вже має проблеми зі здоров'ям / Фото: freepik.com

Але коли людина сам вирішує "почиститись" і, наприклад, починає пити по 4 літри рідини на день, не змінюючи при цьому спосіб життя, легко "заробити" набряки, підвищений тиск і т.д. Такі випадки непоодинокі.

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Які основні помилки при детоксикації організму?

Одна з помилок – різко прибрати солодощі з вашого меню. Це викликає ще більший дискомфорт, тому солодощі можна залишити, але в розумних кількостях: для чоловіків рекомендації вживати не більше 9 чайних ложок цукру на добу, для жінок – не більше 6.

Також помилково сідати на жорстку дієту . Цього не слід робити, тому що різке обмеження калорій у їжі, яку ви їсте, організм сприйме як стрес. І максимально намагатиметься компенсувати дефіцит з тієї їжі, яку ви все-таки їсте під час такого "розвантаження".

Помилково сідати на жорстку дієту, набагато ефективніше перейти на здорове харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

Спочатку правда може здатися, що вага трохи пішла, тому що організм залишить вода. На цьому і все, включаючи величезну шкоду такої дієти для шлунку та жовчного міхура.

Пити до 4-х і більше літрів води на добу – теж небезпечно для здоров'я . Це може відбитися на нирках та серцево-судинній системі, особливо якщо вже є проблеми. Чистої води слід пити стільки, скільки хочеться, а не вираховувати 30 мл/кг тощо. Ці дані не актуальні.

Не слід також приймати ударні дози магнію або жовчогінних засобів для чищення печінки чи кишкывника. Діарея після такого "детоксу" – зовсім не корисна, і не має нічого спільного з очищенням. Так ви лише прискорюєте перистальтику кишкывника, в результаті всмоктування всіх корисних речовин порушується, рідина губиться, гине корисна мікрофлора кишкывника.

Бажання самостійно пропити курс добавок з назвою "детокс" може лише спустошити ваш гаманець, і навіть нашкодити здоров'ю. Прийом будь-яких препаратів слід погоджувати з лікарем.

Так що краще пити при детоксикації?

Якщо вам дуже хочеться зробити щось корисне для організму, то пити краще чисту воду, а не жовчогінні чаї та напої, або фреші. Можна "пропустити" і келих червоного вина, але не щодня.

При детоксі організму пити краще воду, а не жовчогінний чай / Фото: freepik.com

Важливий момент, якщо ви коректуєте харчування, та й загалом зверніть увагу на ваш стул. Нормальна частота дефекації – від 3-х разів на день, до 3-х разів на тиждень. Але при цьому випорожнення повинні бути оформлені, без домішок слизу, крові або неперетравленої їжі.

Також ми писали Як вибрати детокс-програму для себе.