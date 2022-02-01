Детокс – 5 основних помилок, яких ми припускаємося при "очищенні" організму

Основні помилки, яких ми припускаємося при «очищенні» організму та детоксі – це жорсткі дієти та прийом проносного / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні
Сісти на дієту до 14 лютого чи схуднути до 8 березня, коли після новорічних застіль набрали вагу чи "бешкетує" підшлункова? Чи потрібна нам чистка організму та детокс після свят та перед ними – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська .
Детокс після свят, що може піти не так?
Новорічні свята нарешті позаду і до багатьох прийшло усвідомлення, скільки було випито та з'їдено. І що тепер обов'язково потрібно щось почистити, розвантажити, терміново посидіти на дієті або розпочати детокс-програму. На жаль, часто замість бажаного покращення людина отримує протилежне.
Що роблять найчастіше – різко виключають із раціону певні продукти або намагаються менше їсти. Взагалі здоровій людині достатньо їсти 3 рази на день. Але прийом їжі повинен містити білки, жири, вуглеводи, а не тільки листя салату.
Але коли людина сам вирішує "почиститись" і, наприклад, починає пити по 4 літри рідини на день, не змінюючи при цьому спосіб життя, легко "заробити" набряки, підвищений тиск і т.д. Такі випадки непоодинокі.
Які основні помилки при детоксикації організму?
Спочатку правда може здатися, що вага трохи пішла, тому що організм залишить вода. На цьому і все, включаючи величезну шкоду такої дієти для шлунку та жовчного міхура.
Так що краще пити при детоксикації?
Якщо вам дуже хочеться зробити щось корисне для організму, то пити краще чисту воду, а не жовчогінні чаї та напої, або фреші. Можна "пропустити" і келих червоного вина, але не щодня.
Важливий момент, якщо ви коректуєте харчування, та й загалом зверніть увагу на ваш стул. Нормальна частота дефекації – від 3-х разів на день, до 3-х разів на тиждень. Але при цьому випорожнення повинні бути оформлені, без домішок слизу, крові або неперетравленої їжі.
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