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Навіщо потрібен детокс організму та як вибрати програму для себе

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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31 січня, 07:30
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В інтернеті чимало детокс-програм, але бездумне "очищення" організму може зашкодити. Підібрати продукти для детоксу індивідуально зможе лише лікар
Детокс організму – це лише тимчасовий захід, а вибрати програму для себе допоможе лікар
Детокс організму – це лише тимчасовий захід, а вибрати програму для себе допоможе лікар / Фото: unsplash.com

Детокс – дуже популярний метод очищення організму від токсинів, до якого все частіше вдаються українці. У глобальній мережі сьогодні можна знайти безліч варіантів такої дієти, проте чи безпечні вони?

Ведучі програми "Ранок з Україною", яка виходить буднями о 6:30 на каналі "Україна", Лілія Ребрик та Григорій Герман з'ясували, які бувають детокс-програми і чим слід керуватися при виборі ідеальної дієти.

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Лілія Ребрик та Григорій Герман
Лілія Ребрик та Григорій Герман / Фото: пресслужба

На місяць відмовитися від смаженої та гострої їжі, кави та алкоголю – така звичайна програма детоксу. Проте результати таких експериментів вражають – організм очищується, покращується загальний стан, зміцнюється імунітет і навіть перестають прогресувати алергічні прояви.

Зараз в інтернеті можна знайти чимало детокс-програм, наприклад, вживати лише овочі та фрукти, пити самі соки, голодувати чи використовувати спеціальні порошки та таблетки замість їжі. Але що краще вибрати ?

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Детокс – це полегшена ситуація для шлунково-кишкового тракту. Але це не зовсім збалансована дієта, адже зазвичай в її основі лежать вуглеводні продукти, – поділилася дієтолог Лариса Гончарова в ефірі каналу "Україна".

Сидіти на такій дієті слід від тижня до місяця. За цей час організм повинен очистити від токсинів печінку, шлунково-кишковий тракт, лімфатичну та кровоносну системи.

Важливо пити достатню кількість води щодня, адже разом із їжею в організм надходять не лише корисні речовини, а й небезпечні залишки: загусники, підсолоджувачі та стабілізатори – їх треба виводити, – коментує дієтолог.

Крім того, краще відмовитися від газованих напоїв, пакетованого соку, чаю, кави та алкоголю. Серед продуктів виключити рафіновану олію, цукор, борошно, білий рис, консерви та напівфабрикати. І головне – щоб вибрати "правильну" детокс-дієту, слід звернутися до фахівців, адже кожен організм є унікальним.

На час детоксу відмовтеся від газування, пакетованого соку, кави та алкоголю, вживайте більше овочів та фруктів
На час детоксу відмовтеся від газування, пакетованого соку, кави та алкоголю, вживайте більше овочів та фруктів / Фото: unsplash.com

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Кожній людині важливо брати із цієї системи те, що необхідно саме їй. Потрібно підбирати продукти разом із лікарем, враховуючи геном, імунну систему та біохімічні процеси. З таким підходом ваш організм самостійно почне виводити токсини, – розповіла Лариса Гончарова у програмі "Ранок з Україною".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Також ми писали "Що таке читміл і чи всім він підходить".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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