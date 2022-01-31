Навіщо потрібен детокс організму та як вибрати програму для себе

В інтернеті чимало детокс-програм, але бездумне "очищення" організму може зашкодити. Підібрати продукти для детоксу індивідуально зможе лише лікар

Детокс організму – це лише тимчасовий захід, а вибрати програму для себе допоможе лікар / Фото: unsplash.com

Детокс – дуже популярний метод очищення організму від токсинів, до якого все частіше вдаються українці. У глобальній мережі сьогодні можна знайти безліч варіантів такої дієти, проте чи безпечні вони?

Ведучі програми "Ранок з Україною", яка виходить буднями о 6:30 на каналі "Україна", Лілія Ребрик та Григорій Герман з'ясували, які бувають детокс-програми і чим слід керуватися при виборі ідеальної дієти.

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Лілія Ребрик та Григорій Герман / Фото: пресслужба

На місяць відмовитися від смаженої та гострої їжі, кави та алкоголю – така звичайна програма детоксу. Проте результати таких експериментів вражають – організм очищується, покращується загальний стан, зміцнюється імунітет і навіть перестають прогресувати алергічні прояви.

Зараз в інтернеті можна знайти чимало детокс-програм, наприклад, вживати лише овочі та фрукти, пити самі соки, голодувати чи використовувати спеціальні порошки та таблетки замість їжі. Але що краще вибрати ?

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Детокс – це полегшена ситуація для шлунково-кишкового тракту. Але це не зовсім збалансована дієта, адже зазвичай в її основі лежать вуглеводні продукти, – поділилася дієтолог Лариса Гончарова в ефірі каналу "Україна".

Сидіти на такій дієті слід від тижня до місяця. За цей час організм повинен очистити від токсинів печінку, шлунково-кишковий тракт, лімфатичну та кровоносну системи.

Важливо пити достатню кількість води щодня, адже разом із їжею в організм надходять не лише корисні речовини, а й небезпечні залишки: загусники, підсолоджувачі та стабілізатори – їх треба виводити, – коментує дієтолог.

Крім того, краще відмовитися від газованих напоїв, пакетованого соку, чаю, кави та алкоголю. Серед продуктів виключити рафіновану олію, цукор, борошно, білий рис, консерви та напівфабрикати. І головне – щоб вибрати "правильну" детокс-дієту, слід звернутися до фахівців, адже кожен організм є унікальним.

На час детоксу відмовтеся від газування, пакетованого соку, кави та алкоголю, вживайте більше овочів та фруктів / Фото: unsplash.com

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Кожній людині важливо брати із цієї системи те, що необхідно саме їй. Потрібно підбирати продукти разом із лікарем, враховуючи геном, імунну систему та біохімічні процеси. З таким підходом ваш організм самостійно почне виводити токсини, – розповіла Лариса Гончарова у програмі "Ранок з Україною".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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