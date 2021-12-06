Найкращі новорічні шоу: 5 заходів грудня в Києві, які не варто пропускати

5 заходів грудня в Києві, які не варто пропускати

Грудень – це місяць гарячого глінтвейну, підготовки до Нового року-2022 та відвідання новорічних шоу, які асоціюються з магією та дитинством. "Сьогодні" розкажуть про ТОП-5 шоу, які варто побачити кожному. Вибирайте одне чи кілька і насолодіться останнім місяцем 2021 року!

Новорічне шоу "Кібер-Санта. Інший вимір"

Цієї зими шанувальників новорічних вистав та фанатів комп'ютерних ігор чекає прем'єра концептуальної шоу-подорожі "Кібер-Санта. Інший вимір". Вперше в Україні на шоу здивують відсутністю кордонів між глядачами, сценою та акторами. У перформансі не буде звичного залу для глядачів і сидячих місць, а відвідувачі вирушать у фантастичну подорож між трьома сценами і самі опиняться в епіцентрі сюжету, ставши частиною вистави.

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Новорічне шоу "Кібер-Санта. Інший вимір" / Фото: прес-служба

Коли: з 11 грудня по 9 січня.

Ціна: від 690 гривень.

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Де: концерт-хол ВДНГ (павільйон № 9), просп. Академіка Глушкова, 1.

Вистава "Лускунчик"

Хочете повернутися на мить у дитинство та казку? Приходьте на балет "Лускунчик", ролі в якому зіграють артисти театру Kyiv Modern-Ballet. Музичний супровід, харизма професіоналів на сцені та атмосфера в залі на мить "телепортують" вас у зимову казку. Якщо класичний "Лускунчик" уже набрид, то вас вразить балет у форматі 3D (про нього – далі).

Вистава "Лускунчик" / Фото: concert.ua

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Коли: 5, 21, 22 та 23 січня.

Ціна: від 90 гривень.

Де: у Жовтневому палаці, алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Мюзикл "Нова Снігова Королева"

Наступний івент – це магія! Бо в Україні вперше представлять масштабний мюзикл бродвейського формату "Нова Снігова Королева". У головній ролі – Оля Полякова, яку всі запам’ятали в амплуа "Королеви ночі". Але сценарій мюзиклу буде не той, про який ви подумали спершу. Його апгрейдили автори студії "Квартал 95", зважаючи на тренди та сучасне життя.

Мюзикл "Нова Снігова Королева" / Фото: скріншот

Коли: з 24 грудня по 5 січня.

Ціна: від 250 гривень.

Де: Палац "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Балет-феєрія "Лускунчик"-3D

Якщо любите ексклюзивні заходи, то приходьте на "Лускунчик"-3D. Для глядачів готують не класичний балет, а постановку в 3D-форматі. Вас здивують виставою з елементами циркового шоу, комп'ютерними ефектами та іншими неочікуваними рішеннями від креаторів.

Балет-феєрія "Лускунчик"-3D / Фото: kontramarka.ua

Коли: 25 грудня о 15:00 та 19:00.

Ціна: від 250 гривень.

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1.

Вечір джазу Christmas Jazz

Зима без джазової музики не зима. Погоджуєтеся? Приходьте на Christmas Jazz з найріднішими та насолодіться добіркою композицій, які гратимуть наживо. Дивувати талантом на сцені будуть вітчизняні музиканти. Вам сподобається!

Вечір джазу Christmas Jazz / Фото: Pexels

Коли: 25 грудня о 20:00.

Ціна: від 250 гривень.

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Нещодавно ми розповідали про ТОП-5 івентів грудня, які рекомендуємо відвідати.