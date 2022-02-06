"12": одяг для всіх знаків зодіаку в колекції CHUPRINA

CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua
Тільки жінка може тимчасово зупинити час.
Юзеф Булатович
Цитата цього польського поета стала лейтмотивом усієї колекції бренду CHUPRINA сезону осінь-зима 2022/2023, представленої в рамках Ukrainian Fashion Week.
Цього року бренду виповнюється 12 років. На честь цієї події дизайнерка Дар'я Чуприна назвала колекцію – "12". Також це позначення символізує космічний порядок, поняття простору та часу та відповідає числу знаків Зодіаку.
У новій колекції CHUPRINA робить ставку на бездоганний крій, використовуючи твід та шовк.
На подіумі гості могли побачити: фактурні сукні, твідові костюми, затишний трикотаж з фігурними прорізами, широкі штани.
Основними кольорами виробів стали відтінки camel, молочний, а також блакитний. Серед декору – вбивчо блискучий розсип страз, вишивка, а також пір'я.
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