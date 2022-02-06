"12": одежда для всех знаков зодиака в коллекции CHUPRINA

CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua

Только женщина может временно остановить время. Юзеф Булатович

Цитата этого польского поэта стала лейтмотивом всей коллекции бренда CHUPRINA сезона осень-зима 2022/2023, представленной в рамках Ukrainian Fashion Week.

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В этом году бренду исполняется 12 лет. В честь этого события дизайнер Дарья Чуприна назвала коллекцию – "12". Также это обозначение символизирует космический порядок, понятия пространства и времени и соответствует числу знаков Зодиака.

В новой коллекции CHUPRINA делает ставку на безупречный крой, используя твид и шелк.

CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua

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На подиуме гости могли увидеть: платья летящих фактур, твидовые костюмы, уютный трикотаж с фигурными прорезями, широкие брюки.

CHUPRINA FW2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua

CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua

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Основными цветами изделий стали оттенки camel, молочный, а также голубого. Среди декора – убийственно сверкающая россыпь из страз, вышивка, а также перья.

CHUPRINA FW 2022- 2023 / Фото: fashionweek.ua

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