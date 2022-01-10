Що чекає на українців у 2022-му році – розповідають мольфарка, астролог і нумеролог

Як житимуть українці у 2022-му році / Фото: freepik.com
Початок року – це завжди привід для того, щоб дізнатися, що чекає на нас у майбутньому. У програмі "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 6:30 на каналі "Україна", з ведучими Марією Мельник та Анатолієм Анатолічем експерти розповіли, що чекає на українців у 2022 році і що варто зробити, щоб змінити життя на краще.
Тигр – підступна хитра тварина і в її рік слід очікувати несподіваних запаморочливих подій – саме так кажуть цифри. Тож позитивні зміни для України можуть розпочатися зовсім скоро. За словами експертів, найкращий час для цього – осінь 2022 року.
Бойові дії підуть на спад. Нападів та вторгнень на нашу територію не буде, – поділилася карпатська мольфарка Олена Стеценко.
Що стосується пандемії коронавірусу у світі, то тут, нарешті, будуть зміни на краще. За словами мольфарки – пандемія вже йде на спад, а наступної осені та взимку Україна перебуватиме у "зеленій зоні". Тому майбутні подорожі та поїздки можна планувати вже зараз.
А ще 2022 стане роком змін в освітній системі країни. Буде прийнято багато реформ. Вищі навчальні заклади пройдуть певну реорганізацію та запровадять нові закони. Позитивних змін можуть чекати й усі шанувальники футболу.
Україна виходить на високий рівень у спортивних змаганнях та участі у різних іграх. Ми будемо дуже добре представлені у футболі та навіть у льодовому спорті! – зауважила мольфарка.
Щодо особистого життя, то цей рік теж вважається сприятливим. Особливо народження дітей.
Буде неймовірне поєднання Нептуна та Юпітера в Зодіакальному знаку Риби, яке відбувається лише раз на 600 років! В цей час народжуються генії! А взагалі є така дата, як 12 квітня, коли планети будуть у точному поєднанні – це ідеальний час для весіль!" – радить астролог та нумеролог Влад Росс.
А все тому що три двійки, які є на рік, у сумі дають 6, що в нумерології означає радість та любов. Цифри року можна розкласти і за парами: 20 та 22.
Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".
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