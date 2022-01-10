Що чекає на українців у 2022-му році – розповідають мольфарка, астролог і нумеролог

Як житимуть українці у 2022-му році / Фото: freepik.com

Початок року – це завжди привід для того, щоб дізнатися, що чекає на нас у майбутньому. У програмі "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 6:30 на каналі "Україна", з ведучими Марією Мельник та Анатолієм Анатолічем експерти розповіли, що чекає на українців у 2022 році і що варто зробити, щоб змінити життя на краще.

Тигр – підступна хитра тварина і в її рік слід очікувати несподіваних запаморочливих подій – саме так кажуть цифри. Тож позитивні зміни для України можуть розпочатися зовсім скоро. За словами експертів, найкращий час для цього – осінь 2022 року.

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Бойові дії підуть на спад. Нападів та вторгнень на нашу територію не буде, – поділилася карпатська мольфарка Олена Стеценко.

Що стосується пандемії коронавірусу у світі, то тут, нарешті, будуть зміни на краще. За словами мольфарки – пандемія вже йде на спад, а наступної осені та взимку Україна перебуватиме у "зеленій зоні". Тому майбутні подорожі та поїздки можна планувати вже зараз.

А ще 2022 стане роком змін в освітній системі країни. Буде прийнято багато реформ. Вищі навчальні заклади пройдуть певну реорганізацію та запровадять нові закони. Позитивних змін можуть чекати й усі шанувальники футболу.

Україна виходить на високий рівень у спортивних змаганнях та участі у різних іграх. Ми будемо дуже добре представлені у футболі та навіть у льодовому спорті! – зауважила мольфарка.

Щодо особистого життя, то цей рік теж вважається сприятливим. Особливо народження дітей.

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Буде неймовірне поєднання Нептуна та Юпітера в Зодіакальному знаку Риби, яке відбувається лише раз на 600 років! В цей час народжуються генії! А взагалі є така дата, як 12 квітня, коли планети будуть у точному поєднанні – це ідеальний час для весіль!" – радить астролог та нумеролог Влад Росс.

А все тому що три двійки, які є на рік, у сумі дають 6, що в нумерології означає радість та любов. Цифри року можна розкласти і за парами: 20 та 22.

20 – символ подяки, тому цього року не забувайте багато дякувати собі, близьким та всесвіту за всі шанси, які ви від них отримали.

Число 22 стане символом фокусування на важливих речах. Саме цього року буде можливість зосередитись на дійсно потрібному.

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Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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