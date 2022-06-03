Що везуть іноземці з Києва за кордон та чому він кращий за Берлін – розповіла екскурсовод

5 причин приїхати в Київ після перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

3 червня рівно 100 днів, як триває повномасштабна війна в Україні. Земляки чекають омріяної новини про перемогу, щоб відсвяткувати її в столиці – Києві. Ми з екскурсоводом Наталією Пиріг розповімо 5 причин, чому туристи та українці приїдуть до мегаполіса каштанів, якому 1540 років.

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Люди

Основне надбання Києва – це містяни. Їх обожнюють туристи за душевність, щирість та бажання допомогти. Порівнюючи з іншими національностями, українці для них на першому місці. Після перемоги туристичні пріоритети в місті зміняться для новоприбулих.

Іноземці захочуть приїхати та подивитися на українців, які не лише перемогли ворога, а й захистили державу та зберегли її цінності, – зауважує Наталя Пиріг.

Історія

29 травня Києву виповнилося 1540 років. З початку війни не лише співвітчизники, а й потенційні туристи більше почали цікавитися історією України. Приїхавши до столиці, відвідайте музеї для ознайомлення з важливими подіями. Заплануйте похід до музею "Становлення української нації", Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків та Музею історії Києва.

Гуляючи столицею, пригадайте легендарних постатей, які народилися в Києві: авіаконструктора Ігоря Сікорського, художника Казимира Малевича, експрем’єр-міністра Ізраїлю Голду Меїр, письменника Михайла Булгакова та інших.

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Атмосфера міста

Українці та туристи повернуться в Київ після перемоги задля атмосфери свободи та творчості. Вона в столиці всюди. Але екскурсовод Наталя Пиріг відзначила місця, де атмосфера по-особливому відчутна: вулиця Рейтарська та Стрілецька неподалік метро "Золоті Ворота", Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка, зона відпочинку "Пейзажна алея".

Кажуть, що Київ – це другий Берлін. Повірте, столиця України все ж крутіша! Атмосфера творчості та свободи тут вирує навіть у часи війни, коли складно. Спершу здається, що місто "колюче". Коли познайомитеся з ним ближче, відчуєте, як закохуватиметеся в нього більше і більше, – зауважує Наталя Пиріг.

Архітектура

У Києві органічно міксується архітектура минулого та сучасного. Біля хмарочосу може розташовуватися приватна садиба – і це естетична насолода. Гуляючи, відчуваєте себе водночас у різних століттях.

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У ТОП-списку архітектурних пам’яток must see:

Софіївський собор -"серце" міста, якому понад 1000 років. Унікальнішої пам’ятки в Європі не існує – вона особлива мозаїками та фресками (їх понад 3 тис. кв. м). Київська фортеця – непопулярне серед туристів місце, дехто з місцевих про нього й не чув. За вау-краєвидом на стадіон "Олімпійський" сюди! Андріївська церква – єдина у Києві, яка не має дзвонів. До війни вона працювала в режимі музею. Храм є припалацовою церквою Маріїнського палацу.

Гастрокультура

Українська кухня конкурує з автентичними стравами Італії та інших країн. Туристи та співвітчизники по приїзду замовляють локальну київську їжу: котлету, перепічку, торт та десерт сухе варення (цукати).

Іноземні туристи любили до війни "Київський торт" за кордон везти рідним, – зауважує Наталя Пиріг.

На час війни з "Київським тортом" у українців асоціації інші...

Ресторанний бізнес у Києві прогресує, навіть, у воєнний період. Прийшовши в мистецько-гастрономічний простір "Остання барикада", познайомитеся не лише з гастропоєднаннями, а й історією міста. У закладі "100 років тому вперед" шеф-кухаря Євгена Клопотенка, спробуєте сучасну українську кухню. Повірте, позиції меню вам і не снилися. Як щодо бджіл на святковий обід до дня перемоги?

Дізнайтеся 5 причин приїхати у Львів після перемоги.