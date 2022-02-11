Що таке райдужний поцілунок: значення терміна, чому така назва

Що таке райдужний поцілунок / скриншот з кліпу Мерілін Менсон Heart-Shaped Glasses / Фото: Pinterest

Плануючи секс-канікули на День святого Валентина, непогано б дізнатися, що таке райдужний поцілунок. Насправді, це не так цікаво, як реакція людей на те, що це після того, як вони це прогуглили. Ось і ми вам розповімо, щоб ви теж були у тренді. У TikTok поширюються відеоролики з реакцією на райдужний поцілунок.

У TikTok з'являється багато записів про те, як блогери знімають своє обличчя до і після того, як дізналися значення терміна "райдужний поцілунок". Спочатку вираз на обличчі безтурботний, потім, після занурення в нову термінологію, шокований і навіть розчарований.

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Сексологи розповіли: райдужний поцілунок — це гетеросексуальний процес, під час якого обидва партнери приносять один одному задоволення орально у позі 69. Обов'язкова умова — у дівчини має бути менструація.

Після досягнення оргазму партнери мають поцілуватися. В результаті кров і сперма у роті та на обличчях закоханих змішуються і ніби утворюють веселку. Спірний момент, звісно...

Що таке райдужний поцілунок / скриншот з кліпу Мерілін Менсон Heart-Shaped Glasses / Фото: скріншот

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Секс-експерт та засновник TickleKitty Седі Еллісон розповіла, що оргазм може допомогти полегшити менструальні спазми, але райдужний поцілунок підходить далеко не всім. Деякі люди зустрічаються багато років, але не можуть допустити подібну імпровізацію в ліжку, а хтось готовий вступати до такого статевого акту практично відразу після нетривалих стосунків. Все індивідуально.

Лайфхак: секс-експерт радить використовувати ароматизоване мастило для посилення відчуттів та підсолоджування "райдуги".

Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали про ще один секс-тренд труплі, який може змінити ваше інтимне життя.

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Якщо ж ви настільки консервативні, що навіть засуджуєте інших у їх інтимних уподобаннях, тоді вам слід дізнатися, що таке кінк-шеймінг і чому це погано.