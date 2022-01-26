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Сексуальні фантазії: що таке кінк-шеймінг і чому це погано

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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26 січня, 12:54
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Не суди, та не судимий будеш — це раз. І два — настав час визнати, що в суспільстві секс був, є і буде, і це чудово
Що таке кінк-шеймінг і чому це погано
Що таке кінк-шеймінг і чому це погано / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки одні вільно вибирають нові сексуальні іграшки 2022, інші намагаються соромити їх сексуальне бажання, їх кінк. Відповідно, ця необґрунтована негативна реакція на чиїсь еротичні фантазії називається кінк-шеймінг. Розповідаємо, чому не варто засуджувати інтимне життя інших.

Напевно, ви чули у лексиконі деяких пар слово "кінк", але що воно означає? Кінк — це "сексуальна мітка" або якийсь збуджуючий елемент: від звуку та запаху — до конкретної ситуації. Наприклад, якщо когось заводять зап'ястя або пупок, або запах тіла, волосся, фантазії про зв'язування, легкі поплескування тощо. Загалом щось, що заводить саме вас.

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Для деяких ситуація, коли партнери надягають один на одного нашийники під час сексу або використовують плетки для ігор — вважається забороненою. Але для інших — це найчуттєвіший і найкрутіший секс у їхньому житті. У цьому привабливість індивідуальних відмінностей.

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У світі кінк є щось нове, що можна досліджувати, тому підхід до нього з неупередженістю є ключовим моментом. Головне розуміти, що кінк — це сексуальна гра за взаємною згодою, тому якщо всі сторони досягли повноліття, дають активну згоду і безпечно практикують свої ігри, не варто їх соромити.

Як кінк-шеймінг став нормою?

Акт кінк-шеймінгу сягає своїм корінням у вік сексуально-негативної поведінки. Оскільки століттями розмови про секс були табу, ціла низка проблемної поведінки стала нормою. Згадати хоча б істерію після створення першого вібратора.

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Як тільки їх почали розробляти, жінок масово засоромили. У той же час лікарі приписували прекрасній статі фалоімітатори з метою подолання депресії та відсутності сексуального бажання. Сексопатологи рекомендували жінкам використовувати вібратори як "подружню допомогу".

Чому кінк-шеймінг – це погано?

Люди засвоюють сором з дитинства і несуть цей тягар роками. Це викликає емоційний, соціальний та фізіологічний стрес через те, що вони почуваються вигнаними через свої сексуальні бажання і не можуть реально насолоджуватися сексуальним життям. Але хто ми такі, щоб вирішувати, що добре, а що погано?

Як уникнути кінкшеймінгу?

Найкращий спосіб змінити цей негативний розумовий процес — це зайнятися самоосвітою. Вивчайте досвід інших, спілкуйтеся з ними за згодою про те, що їм подобається в інтимному житті, сексі і так званих "збоченнях", якщо вони почуваються комфортно. Ніхто не змушує вас це повторювати, але вже засуджувати все, що відбувається у повнолітніх людей за бажанням за зачиненими дверима, якщо це нікому не шкодить, ви не маєте права. Важливо поставити собі питання, чому ваша негайна реакція на новий досвід — це засудження та сором. Може, проблема у вас?

Пам'ятайте, ви людина

Ніхто не ідеальний, ніхто не бездоганний. Зрештою термін "йти в ногу з часом" існує не просто так. Нам усім потрібно чогось навчитися, і коли справа доходить до секс-позитивності, відучитися від сорому за кінк — необхідний крок.

Також читайте: секс-терапія, презервативи для чоловіків і не тільки – 5 трендів інтимного здоров'я 2022

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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