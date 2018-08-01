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Що приготувати з ожини: ТОП-5 літніх десертів

28 липня, 11:58

Ольга Козачок

Приготуйте ягідний пиріг, морозиво, варення і смузі. Завдяки специфічному солодкому і трохи пряному смаку страви з ожини виходять особливо цікавими.

Що приготувати з ожини / Фото: Сьогодні

Ожина – особлива ягода. Крім того, що в ній міститься багато дієтичної клітковини, вітамін С, вітамін К, фолієва кислота і марганець, за багатьма показниками ожина вважається одним з найсильніших антиоксидантних продуктів.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Зі свіжих плодів ожини варять варення, компот, джем, мармелад, роблять начинку для пирогів і тортів. А ще з ожини виходять дуже смачні настоянки, наливки та вино.

Пиріг з ожиною та яблуками

/ Фото: Depositphotos

Час приготування:

Складові:

Для тіста:

Для посипання:

Рецепт приготування:

  1. Збити міксером яйця разом з цукром і вершковим маслом.
  2. Додати борошно, розпушувач і натерту цедру. Збити на низькій швидкості.
  3. Перелити тісто у форму 18 х 28 см, застелену пергаментним папером.
  4. Зверху розкласти тонко нарізані яблука й ожину.
  5. Збити всі інгредієнти для посипання в блендері до отримання крихти. Посипати фрукти.
  6. Випікати в розігрітій до 180 С духовці близько 45 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.
  7. Перед подачею охолодити і розрізати на порційні квадрати.

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Тарт з ожиною і йогуртом

/ Фото: Depositphotos

Час приготування:

Складові

Для тіста:

Для начинки:

Рецепт приготування:

  1. До борошна додати цукор, сіль, яйце і розм'якшене вершкове масло. Замісити тісто і скачати його в кулю, загорнути в плівку і покласти в холодильник на 1 годину.
  2. Розігріти духовку до 200 градусів. Дістати тісто, розкачати його на посипаній борошном поверхні.
  3. Форму для випічки змастити вершковим маслом, викласти в неї тісто і сформувати бортики.
  4. Поставити випікати в духовку на 20 хвилин. Дістати основу, дати їй охолонути.
  5. Щоб приготувати начинку, замочіть желатин у холодній воді за інструкцією на упаковці.
  6. Потім злегка його відіжміть і розігрійте в каструлі на слабкому вогні, але не кип'ятити, поки желатин не почне розчинятися.
  7. Змішати желатин з ягідним йогуртом, дати охолонути.
  8. Коли маса почне застигати, збити її і додати вершки, ще раз добре перемішати. Отриманою сумішшю наповнити корж.
  9. Ожину помити, очистити від хвостиків і викласти на йогуртно-вершкову начинку.
  10. Перед подачею на стіл посипати цукровою пудрою, прикрасити листочками м'яти.

Морозиво з ожини

/ Фото: Depositphotos

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Час приготування:

Складові:

Рецепт приготування:

  1. Змішати вершки, молоко і стручок ванілі в середній каструлі.
  2. Довести до кипіння на середньому вогні. Зняти з плити і дати охолонути протягом 5 хвилин.
  3. Збити яєчні жовтки і цукор в жароміцній мисці до отримання густої світлої піни.
  4. Вийняти стручок ванілі з вершкової суміші. Гострим ножем вишкребти насіння у вершки.
  5. Поступово перемішати вершкову і яєчну суміші.
  6. Перелити в чисту каструлю і варити, постійно помішуючи дерев'яною ложкою, протягом 15 хвилин. Перекласти в миску і дати охолонути 10 хвилин.
  7. Збити ожину блендером до отримання однорідної маси.
  8. Протерти через дрібне сито в невелику миску і викинути насіння.
  9. Додати ожинове пюре в заварний крем і перемішати.
  10. Перекласти в металеву миску, накрити фольгою і поставити в морозильну камеру на 6 годин.
  11. Кожні 30-60 хвилин морозиво потрібно доставати і розминати виделкою, щоб прибрати великі кристали льоду.

Ожинове варення з медом і лимоном

Варенье из ежевики / Фото: Depositphotos

Час приготування:

Складові:

Рецепт приготування:

  1. Ожину помити, видалити плодоніжки.
  2. Воду довести до кипіння, всипати цукор і ожину.
  3. Варити 5 хвилин, додати лимонний сік, мед і ще проварити 10 хвилин.
  4. Гарячу масу перебити блендером. Можна перетерти ягоди через сито, щоб видалити кісточки.
  5. Ожинове пюре влити в каструлю і варити до загустіння, близько 10 хвилин.
  6. Гарячий джем розлити по стерилізованих банках.

Смузі з ожини і чорниці

Ожиновий смузі / Фото: Depositphotos

Час приготування:

Складові:

Рецепт приготування:

  1. Влити молоко в блендер.
  2. Додати йогурт і банан, збити до отримання однорідної маси.
  3. Додати заморожені ягоди і мед, ще раз добре збити.
  4. Перелити смузі в стакани і подавати, за бажанням прикрасивши листочками м'яти.

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Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами малинового варення на зиму.

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Джерело: Сьогодні

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