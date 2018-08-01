Що приготувати з ожини: ТОП-5 літніх десертів

Приготуйте ягідний пиріг, морозиво, варення і смузі. Завдяки специфічному солодкому і трохи пряному смаку страви з ожини виходять особливо цікавими.

Що приготувати з ожини / Фото: Сьогодні

Ожина – особлива ягода. Крім того, що в ній міститься багато дієтичної клітковини, вітамін С, вітамін К, фолієва кислота і марганець, за багатьма показниками ожина вважається одним з найсильніших антиоксидантних продуктів.

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Зі свіжих плодів ожини варять варення, компот, джем, мармелад, роблять начинку для пирогів і тортів. А ще з ожини виходять дуже смачні настоянки, наливки та вино.

Пиріг з ожиною та яблуками

/ Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Складові:

Для тіста:

175 г м'якого вершкового масла

175 г цукру

3 яйця

200 г борошна

2 ч.л. розпушувача

терта цедра одного лимона

500 г очищених яблук

150 г ожини

Для посипання:

75 г холодного нарізаного масла

75 г борошна

50 г цукру

75 г мюслі

1/2 ч.л. розпушувача

Рецепт приготування:

Збити міксером яйця разом з цукром і вершковим маслом. Додати борошно, розпушувач і натерту цедру. Збити на низькій швидкості. Перелити тісто у форму 18 х 28 см, застелену пергаментним папером. Зверху розкласти тонко нарізані яблука й ожину. Збити всі інгредієнти для посипання в блендері до отримання крихти. Посипати фрукти. Випікати в розігрітій до 180 С духовці близько 45 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою. Перед подачею охолодити і розрізати на порційні квадрати.

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Тарт з ожиною і йогуртом

/ Фото: Depositphotos

Час приготування:

2 години

Складові

Для тіста:

250 г борошна

100 г цукру

щіпка солі

1 яйце

125 г вершкового масла

Для начинки:

1 пакетик порошкового желатину

300 мл питного йогурту з лісовими ягодами

250 мл вершків 30%

500 г ожини

Рецепт приготування:

До борошна додати цукор, сіль, яйце і розм'якшене вершкове масло. Замісити тісто і скачати його в кулю, загорнути в плівку і покласти в холодильник на 1 годину. Розігріти духовку до 200 градусів. Дістати тісто, розкачати його на посипаній борошном поверхні. Форму для випічки змастити вершковим маслом, викласти в неї тісто і сформувати бортики. Поставити випікати в духовку на 20 хвилин. Дістати основу, дати їй охолонути. Щоб приготувати начинку, замочіть желатин у холодній воді за інструкцією на упаковці. Потім злегка його відіжміть і розігрійте в каструлі на слабкому вогні, але не кип'ятити, поки желатин не почне розчинятися. Змішати желатин з ягідним йогуртом, дати охолонути. Коли маса почне застигати, збити її і додати вершки, ще раз добре перемішати. Отриманою сумішшю наповнити корж. Ожину помити, очистити від хвостиків і викласти на йогуртно-вершкову начинку. Перед подачею на стіл посипати цукровою пудрою, прикрасити листочками м'яти.

Морозиво з ожини

/ Фото: Depositphotos Реклама

Час приготування:

понад 3 години

Складові:

300 мл вершків

250 мл молока

стручок ванілі, розрізаний уздовж навпіл

6 яєчних жовтків

150 г цукру

250 г ожини

Рецепт приготування:

Змішати вершки, молоко і стручок ванілі в середній каструлі. Довести до кипіння на середньому вогні. Зняти з плити і дати охолонути протягом 5 хвилин. Збити яєчні жовтки і цукор в жароміцній мисці до отримання густої світлої піни. Вийняти стручок ванілі з вершкової суміші. Гострим ножем вишкребти насіння у вершки. Поступово перемішати вершкову і яєчну суміші. Перелити в чисту каструлю і варити, постійно помішуючи дерев'яною ложкою, протягом 15 хвилин. Перекласти в миску і дати охолонути 10 хвилин. Збити ожину блендером до отримання однорідної маси. Протерти через дрібне сито в невелику миску і викинути насіння. Додати ожинове пюре в заварний крем і перемішати. Перекласти в металеву миску, накрити фольгою і поставити в морозильну камеру на 6 годин. Кожні 30-60 хвилин морозиво потрібно доставати і розминати виделкою, щоб прибрати великі кристали льоду.

Ожинове варення з медом і лимоном

Варенье из ежевики / Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Складові:

1 кг ожини

400 г цукру

2 ст. л. меду

сік 1 лимона

100 мл води

Рецепт приготування:

Ожину помити, видалити плодоніжки. Воду довести до кипіння, всипати цукор і ожину. Варити 5 хвилин, додати лимонний сік, мед і ще проварити 10 хвилин. Гарячу масу перебити блендером. Можна перетерти ягоди через сито, щоб видалити кісточки. Ожинове пюре влити в каструлю і варити до загустіння, близько 10 хвилин. Гарячий джем розлити по стерилізованих банках.

Смузі з ожини і чорниці

Ожиновий смузі / Фото: Depositphotos

Час приготування:

5 хвилин

Складові:

1/4 склянки молока

3/4 склянки йогурту

1 банан

3/4 склянки ожини

3/4 склянки чорниці

1 ст.л. рідкого меду

Рецепт приготування:

Влити молоко в блендер. Додати йогурт і банан, збити до отримання однорідної маси. Додати заморожені ягоди і мед, ще раз добре збити. Перелити смузі в стакани і подавати, за бажанням прикрасивши листочками м'яти.

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