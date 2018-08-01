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Что приготовить из ежевики: ТОП-5 летних десертов

28 июля, 11:58

Ольга Козачок

Приготовьте ягодный пирог, мороженое, варенье и смузи. Благодаря специфическому сладкому и слегка пряному вкусу блюда из ежевики получаются особенно интересными.

Что приготовить из ежевики / Фото: Сегодня

Ежевика – особенная ягода. Кроме того, что в ней содержится много диетической клетчатки, витамин С, витамин К, фолиевая кислота и марганец, по многим показателям ежевика считается одним из самых сильных антиоксидантных продуктов.

Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Из свежих плодов ежевики варят варенье, компот, джем, мармелад, делают начинку для пирогов и тортов. А еще из ежевики выходят очень вкусные настойки, наливки и вино.

Пирог с ежевикой и яблоками

Ежевичный пирог с яблоками / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Для теста:

Для посыпки:

Способ приготовления:

  1. Взбить миксером яйца вместе с сахаром и сливочным маслом.
  2. Добавить муку, разрыхлитель и натертую цедру. Взбить на низкой скорости.
  3. Перелить тесто в форму 18 х 28 см, застеленную пергаментной бумагой.
  4. Сверху разложить тонко нарезанные яблоки и ежевику.
  5. Взбить все ингредиенты для посыпки в блендере до получения крошки. Посыпать фрукты.
  6. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  7. Перед подачей остудить и разрезать на порционные квадраты.

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Тарт с ежевикой и йогуртом

Ежевичный тарт с йогуртом / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Для теста:

Для начинки:

Способ приготовления:

  1. К муке добавить сахар, соль, яйцо и размягченное сливочное масло. Замесить тесто и скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на 1 час.
  2. Разогреть духовку до 200 градусов. Достать тесто, раскатать его на посыпанной мукой поверхности.
  3. Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выложить в нее тесто и сформировать бортики.
  4. Поставить выпекать в духовку на 20 минут. Достать основу, дать ей остыть.
  5. Чтобы приготовить начинку, замочить желатин в холодной воде по инструкции на упаковке.
  6. Потом слегка его отжать и разогреть в кастрюле на слабом огне, но не кипятить, пока желатин не начнет растворяться.
  7. Смешать желатин с ягодным йогуртом, дать остыть.
  8. Когда масса начнет застывать, взбить ее и добавить сливки, еще раз хорошо перемешать. Полученной смесью наполнить корж.
  9. Ежевику помыть, очистить от хвостиков и выложить на йогуртно-сливочную начинку.
  10. Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.

Мороженое из ежевики

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Ежевичное мороженое / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Смешать сливки, молоко и стручок ванили в средней кастрюле.
  2. Довести до кипения на среднем огне. Снять с плиты и дать остыть в течение 5 минут.
  3. Взбить яичные желтки и сахар в жаропрочной миске до получения густой светлой пены.
  4. Вынуть стручок ванили из сливочной смеси. Острым ножом выскрести семена в сливки.
  5. Постепенно перемешать сливочную и яичную смеси.
  6. Перелить в чистую кастрюлю и варить, постоянно помешивая деревянной ложкой, в течение 15 минут. Переложить в миску и дать остыть 10 минут.
  7. Взбить ежевику блендером до получения однородной массы.
  8. Протереть через мелкое сито в небольшую миску и выбросить семечки.
  9. Добавить ежевичное пюре в заварной крем и перемешать.
  10. Переложить в металлическую миску, накрыть фольгой и поставить в морозильную камеру на 6 часов.
  11. Каждые 30-60 минут мороженое нужно доставить и разминать вилкой, чтобы убрать крупные кристаллы льда.

Ежевичное варенье с медом и лимоном

Варенье из ежевики / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Ежевику помыть, удалить плодоножки.
  2. Воду довести до кипения, всыпать сахар и ежевику.
  3. Варить 5 минут, добавить лимонный сок, мед и еще проварить 10 минут.
  4. Горячую массу пюрировать блендером. Можно перетереть ягоды через сито, чтобы удалить косточки.
  5. Ежевичное пюре влить в кастрюлю и варить до загустения, около 10 минут.
  6. Горячий джем разлить по стерилизованным банкам.

Смузи из ежевики и черники

Ежевичный смузи с черникой / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Влить молоко в блендер.
  2. Добавить йогурт и банан, взбить до получения однородной массы.
  3. Добавить замороженные ягоды и мед, еще раз хорошо взбить.
  4. Перелить смузи в стаканы и подавать, по желанию украсив листиками мяты.

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Источник: Сегодня

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