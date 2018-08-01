Что приготовить из ежевики: ТОП-5 летних десертов

Приготовьте ягодный пирог, мороженое, варенье и смузи. Благодаря специфическому сладкому и слегка пряному вкусу блюда из ежевики получаются особенно интересными.

Что приготовить из ежевики / Фото: Сегодня

Ежевика – особенная ягода. Кроме того, что в ней содержится много диетической клетчатки, витамин С, витамин К, фолиевая кислота и марганец, по многим показателям ежевика считается одним из самых сильных антиоксидантных продуктов.

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Из свежих плодов ежевики варят варенье, компот, джем, мармелад, делают начинку для пирогов и тортов. А еще из ежевики выходят очень вкусные настойки, наливки и вино.

Пирог с ежевикой и яблоками

Ежевичный пирог с яблоками / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для теста:

175 г размягченного сливочного масла

175 г сахара

3 яйца

200 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

тертая цедра одного лимона

500 г очищенных яблок

150 г ежевики

Для посыпки:

75 г холодного нарезанного масла

75 г муки

50 г сахара

75 г мюсли

1/2 ч.л. разрыхителя

Способ приготовления:

Взбить миксером яйца вместе с сахаром и сливочным маслом. Добавить муку, разрыхлитель и натертую цедру. Взбить на низкой скорости. Перелить тесто в форму 18 х 28 см, застеленную пергаментной бумагой. Сверху разложить тонко нарезанные яблоки и ежевику. Взбить все ингредиенты для посыпки в блендере до получения крошки. Посыпать фрукты. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой. Перед подачей остудить и разрезать на порционные квадраты.

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Тарт с ежевикой и йогуртом

Ежевичный тарт с йогуртом / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

100 г сахара

щепотка соли

1 яйцо

125 г сливочного масла

Для начинки:

1 пакетик порошкового желатина

300 мл питьевого йогурта с лесными ягодами

250 мл сливок 30%

500 г ежевики

Способ приготовления:

К муке добавить сахар, соль, яйцо и размягченное сливочное масло. Замесить тесто и скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на 1 час. Разогреть духовку до 200 градусов. Достать тесто, раскатать его на посыпанной мукой поверхности. Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выложить в нее тесто и сформировать бортики. Поставить выпекать в духовку на 20 минут. Достать основу, дать ей остыть. Чтобы приготовить начинку, замочить желатин в холодной воде по инструкции на упаковке. Потом слегка его отжать и разогреть в кастрюле на слабом огне, но не кипятить, пока желатин не начнет растворяться. Смешать желатин с ягодным йогуртом, дать остыть. Когда масса начнет застывать, взбить ее и добавить сливки, еще раз хорошо перемешать. Полученной смесью наполнить корж. Ежевику помыть, очистить от хвостиков и выложить на йогуртно-сливочную начинку. Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.

Мороженое из ежевики

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Ежевичное мороженое / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

300 мл сливок

250 мл молока

стручок ванили, разрезанный вдоль пополам

6 яичных желтков

150 г сахара

250 г ежевики

Способ приготовления:

Смешать сливки, молоко и стручок ванили в средней кастрюле. Довести до кипения на среднем огне. Снять с плиты и дать остыть в течение 5 минут. Взбить яичные желтки и сахар в жаропрочной миске до получения густой светлой пены. Вынуть стручок ванили из сливочной смеси. Острым ножом выскрести семена в сливки. Постепенно перемешать сливочную и яичную смеси. Перелить в чистую кастрюлю и варить, постоянно помешивая деревянной ложкой, в течение 15 минут. Переложить в миску и дать остыть 10 минут. Взбить ежевику блендером до получения однородной массы. Протереть через мелкое сито в небольшую миску и выбросить семечки. Добавить ежевичное пюре в заварной крем и перемешать. Переложить в металлическую миску, накрыть фольгой и поставить в морозильную камеру на 6 часов. Каждые 30-60 минут мороженое нужно доставить и разминать вилкой, чтобы убрать крупные кристаллы льда.

Ежевичное варенье с медом и лимоном

Варенье из ежевики / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг ежевики

400 г сахара

2 ст. л. меда

сок 1 лимона

100 мл воды

Способ приготовления:

Ежевику помыть, удалить плодоножки. Воду довести до кипения, всыпать сахар и ежевику. Варить 5 минут, добавить лимонный сок, мед и еще проварить 10 минут. Горячую массу пюрировать блендером. Можно перетереть ягоды через сито, чтобы удалить косточки. Ежевичное пюре влить в кастрюлю и варить до загустения, около 10 минут. Горячий джем разлить по стерилизованным банкам.

Смузи из ежевики и черники

Ежевичный смузи с черникой / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/4 стакана молока

3/4 стакана йогурта

1 банан

3/4 стакана ежевики

3/4 стакана черники

1 ст.л. жидкого меда

Способ приготовления:

Влить молоко в блендер. Добавить йогурт и банан, взбить до получения однородной массы. Добавить замороженные ягоды и мед, еще раз хорошо взбить. Перелить смузи в стаканы и подавать, по желанию украсив листиками мяты.

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