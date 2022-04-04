Що допоможе дитині пережити стрес під час війни – відповів лікар Комаровський

Якнайшвидше пережити стрес під час війни дитині допоможе спокій дорослих / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com
Як у сьогоднішніх реаліях зберегти психіку дітей ? Вони ж бачать жах війни і чудово розуміють, що відбувається у нашій країні. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, що важливо задля емоційного стану дитини.
Вибухи, сирени, бомбосховища… За місяць війни українські діти побачили те, що не завжди можна показати навіть у фільмах жахів. Проте, за словами Євгена Комаровського, дитяча психіка набагато стійкіша до емоційних стресів, ніж психіка дорослих.
Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що дитина дуже швидко заводиться, впадає в незрозумілий психічний стан, але коли проходить стресове вплив і настає тиша, вона відновлюється набагато швидше, чим дорослий .
Головне – не намагайтеся лікувати дітей за допомогою якихось заспокійливих засобів, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Це не працює і багаторазово збільшує ризик травматизму.
Кандидат медичних наук пояснив, що діти вирішують наявність небезпеки, спостерігаючи за поведінкою дорослих. Це інстинкт усіх ссавців. Саме тому як протікатиме посттравматичний період стресу у дитини, на 99% залежить від поведінки дорослих .
Якщо поруч перелякана мама, яка весь час плаче, дитина поводитиметься так само. І жодна терапія у цьому випадку не спрацює, – пояснив лікар Комаровський. – Не можна сказати дитині: "Не плач", і продовжувати плакати.
Також експерт програми "Ранок з Україною" розповів про головну помилку більшості батьків. Перебуваючи за кордоном у статусі біженців, вони дуже часто не віддають у дитячий колектив дитину під приводом: "Він/вона не знає мови, нехай краще буде поруч" або "Там усі чужі, мій малюк нікому не потрібен".
Чим швидше дитина відірветься від переляканих батьків з надлишком емоцій і зануриться у середу, де є діти, які не пережили схожий стрес, тим швидше відновиться, – порадив лікар Комаровський. – Тому використовуйте будь-яку нагоду, щоб малюк потрапив до рук аніматорів, педагогів, почав грати з дітьми, які не бачили війну.
Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: актуальні новини тут.
Також Євген Комаровський розповів, як підтримувати фізичне та ментальне здоров'я під час війни.