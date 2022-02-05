Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина 2022: ідеї для тих, хто не знає, що вибрати

Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина 2022 / Фото: pixabay.com
До Дня святого Валентина залишилося не так багато часу, тому потрібно прискорюватися з купівлею подарунків. По суті, ми маємо 2 пари вихідних для реалізації цієї місії. Але що подарувати коханому хлопцю на 14 лютого? Час розібратися.
Чоловіки, як маленькі діти, попри свою брутальність та солідний вигляд. Вони теж, як і ми, люблять отримувати подарунки, відчувати знаки уваги та дивуватися. Тому подарунок на День святого Валентина 2022 має бути правильно підібраний, щоб молода людина розуміла свою значущість.
ТОП-7 видів подарунків: що подарувати на 14 лютого своєму хлопцеві
Ювелірні прикраси
Ювелірні прикраси, якщо чоловік їх носить, завжди асоціюватимуться з вами, якщо отримані в подарунок від вас. Де б він не був, що б не робив, а сережка у вусі чи підвіска на шиї – подумки віднесе його до вас.
Враження
Подарунки-емоції особливо цінуються творчими особистостями. Якщо ваш хлопець саме такий, тоді сертифікат на стрибок з парашутом або запрошення на моновиставу справлять на нього незабутнє враження.
Сертифікат на спектакль uzahvati на двох
uzahvati – перша в Україні творча команда, яка працює у жанрі іммерсивних проектів. Побувавши хоч раз на такому, у вас залишаться враження на все життя. Вибирайте будь-яку дату та спектакль на двох, і ви отримаєте неймовірну можливість дізнатися одне одного з нового боку, відчути та втратити рахунок часу.
Політ на повітряній кулі у Києві
З висоти пташиного польоту побачити Київ та бути в моменті з коханою людиною. Чи це не щастя? Подарувавши такий сюрприз, ви зробите приємно не лише другій половинці, а й собі, адже саме з вами коханий здійснюватиме політ. Відірвіться від землі разом! Ціна такого польоту на двох 60 хвилин від bodo – 8990 грн.
Аксесуари
Диявол ховається в деталях. Те саме можна сказати і про аксесуари, тому що по поясу, портмоне або сумці можна багато чого зрозуміти про людину. Стильний хлопець оцінить такий подарунок.
Косметика
Як би чоловіки не відмовлялися, але всі вони дуже люблять поритися на нашій поличці у ванній кімнаті, коли нас немає вдома. Тому, подарувавши йому косметику для догляду за собою, ви зробите хід конем, вбивши двох зайців одночасно: свої гелі збережете та коханого порадуєте.
Для затишку
Живете ви разом чи поки що ні, це не має значення. Затишний подарунок у будь-якому разі матиме успіх. Якщо раніше ваш чоловік не мав халата, то тільки тому, що йому його ніхто не подарував, а самому купити – якось не доходять руки.
Ігри
Чоловіки поділяються на маленьких хлопчиків та дорослих. Поєднує перших та других любов до іграшок. Конструктор LEGO, ігрова консоль, PlayStation – все це дуже сподобається вашому хлопцю, якщо він любитель таких речей.
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