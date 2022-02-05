Что подарить парню на День святого Валентина 2022: идеи для тех, кто не знает, что выбрать

Что подарить парню на День святого Валентина 2022 / Фото: pixabay.com
До Дня святого Валентина осталось не так уж много времени, поэтому нужно ускоряться с покупкой подарков. По сути, у нас есть 2 пары выходных для реализации этой миссии. Но что подарить любимому парню на 14 февраля? Пора разобраться.
Мужчины, как маленькие дети, несмотря на свою брутальность и солидный вид. Они тоже, как и мы, любят получать подарки, чувствовать знаки внимания и удивляться. Поэтому подарок на День святого Валентина 2022 должен быть правильно подобран, чтобы молодой человек понимал свою значимость.
ТОП-7 видов подарков: что подарить на 14 февраля своему парню
Ювелирные украшения
Ювелирные украшения, если мужчина их носит, всегда будут ассоциироваться с вами, если получены в подарок от вас. Где бы он ни был, что бы ни делал, а сережка в ухе или подвеска на шее – мысленно отнесет его к вам.
Впечатления
Подарки-эмоции особенно ценятся творческими личностями. Если ваш парень именно такой, тогда сертификат на прыжок с парашютом или приглашение на моноспектакль произведут на него неизгладимое впечатление.
Сертификат на спектакль uzahvati на двоих
uzahvati – первая в Украине творческая команда, работающая в жанре иммерсивных проектов. Побывав хотя бы раз на таком, у вас останутся впечатления на всю жизнь. Выбирайте любую дату и спектакль на двоих, и вы получите невероятную возможность узнать друг друга с новой стороны, почувствовать и потерять счет времени.
Полет на воздушном шаре в Киеве
С высоты птичьего полета увидеть Киев и быть в моменте с любимым человеком. Это ли не счастье? Подарив такой сюрприз, вы сделаете приятно не только второй половинке, но и себе, ведь именно с вами любимый будет совершать полет. Оторвитесь от земли вместе! Цена такого полета на двоих 60 минут от bodo – 8990 грн.
Аксессуары
Дьявол скрывается в деталях. То же самое можно сказать и об аксессуарах, потому что по поясу, портмоне или сумке можно многое понять о человеке. Стильный парень оценит такой подарок.
Косметика
Как бы сильно мужчины ни отнекивались, но все они очень любят порыться на нашей полочке в ванной комнате, когда нас нет дома. Поэтому, подарив ему косметику для ухода за собой, вы сделаете ход конем, убив двух зайцев одновременно: свои гели сохраните и любимого порадуете.
Для уюта
Живете вы вместе или пока нет, это не имеет значения. Уютный подарок в любом случае будет иметь успех. Если раньше у вашего мужчины не было халата, то только потому, что ему его никто не подарил, а самому купить – как-то не доходят руки.
Игры
Мужчины разделяются на маленьких мальчиков и взрослых. Объединяет первых и вторых любовь к игрушкам. Конструктор LEGO, игровая консоль, PlayStation – все это очень понравится вашему парню, если он любитель таких вещей.
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