Что подарить парню на День святого Валентина 2022: идеи для тех, кто не знает, что выбрать

Что подарить парню на День святого Валентина 2022 / Фото: pixabay.com

До Дня святого Валентина осталось не так уж много времени, поэтому нужно ускоряться с покупкой подарков. По сути, у нас есть 2 пары выходных для реализации этой миссии. Но что подарить любимому парню на 14 февраля? Пора разобраться.

Мужчины, как маленькие дети, несмотря на свою брутальность и солидный вид. Они тоже, как и мы, любят получать подарки, чувствовать знаки внимания и удивляться. Поэтому подарок на День святого Валентина 2022 должен быть правильно подобран, чтобы молодой человек понимал свою значимость.

Реклама

ТОП-7 видов подарков: что подарить на 14 февраля своему парню

Ювелирные украшения

Ювелирные украшения, если мужчина их носит, всегда будут ассоциироваться с вами, если получены в подарок от вас. Где бы он ни был, что бы ни делал, а сережка в ухе или подвеска на шее – мысленно отнесет его к вам.

Кожаный браслет SAINT LAURENT за 7300 грн / Фото: kameron.ua

Реклама

Серьги из белого золота с эмалью за 3729 грн / Фото: SOVA

Бусинка "Грогу" Звездные Войны за 1950 грн / Фото: pandora

Впечатления

Реклама

Подарки-эмоции особенно ценятся творческими личностями. Если ваш парень именно такой, тогда сертификат на прыжок с парашютом или приглашение на моноспектакль произведут на него неизгладимое впечатление.

Сертификат на спектакль uzahvati на двоих

uzahvati – первая в Украине творческая команда, работающая в жанре иммерсивных проектов. Побывав хотя бы раз на таком, у вас останутся впечатления на всю жизнь. Выбирайте любую дату и спектакль на двоих, и вы получите невероятную возможность узнать друг друга с новой стороны, почувствовать и потерять счет времени.

Театр вне театра uzahvati на двоих – 1500 грн / Фото: facebook.com/zroblenouzahvati

Полет на воздушном шаре в Киеве

С высоты птичьего полета увидеть Киев и быть в моменте с любимым человеком. Это ли не счастье? Подарив такой сюрприз, вы сделаете приятно не только второй половинке, но и себе, ведь именно с вами любимый будет совершать полет. Оторвитесь от земли вместе! Цена такого полета на двоих 60 минут от bodo – 8990 грн.

Аксессуары

Дьявол скрывается в деталях. То же самое можно сказать и об аксессуарах, потому что по поясу, портмоне или сумке можно многое понять о человеке. Стильный парень оценит такой подарок.

Мужской кожаный кошелек BOSS за 5990 грн / Фото: HUGO BOSS

Кожаный ремень Karl Lagerfeld за 2399 грн / Фото: answear

Мужская сумка Calvin Klein за 3239 грн / Фото: intertop.ua

Косметика

Как бы сильно мужчины ни отнекивались, но все они очень любят порыться на нашей полочке в ванной комнате, когда нас нет дома. Поэтому, подарив ему косметику для ухода за собой, вы сделаете ход конем, убив двух зайцев одновременно: свои гели сохраните и любимого порадуете.

Набор для мужчин: Гель 2в1, пена и бальзам после Бритья за 977 грн / Фото: Yves Rocher

Мужской аромат PACO RABANNE 1 Million Parfum за 3400 грн / Фото: brocard.ua

Для уюта

Живете вы вместе или пока нет, это не имеет значения. Уютный подарок в любом случае будет иметь успех. Если раньше у вашего мужчины не было халата, то только потому, что ему его никто не подарил, а самому купить – как-то не доходят руки.

Мужской халат CALVIN KLEIN за 2518 грн / Фото: Calvin Klein

Мужской халат Hugo Boss за 3450 грн / Фото: HUGO BOSS

Темно-синяя пижама ERMENEGILDO ZEGNA за 31000 грн / Фото: symbol.ua

Игры

Мужчины разделяются на маленьких мальчиков и взрослых. Объединяет первых и вторых любовь к игрушкам. Конструктор ‎LEGO, игровая консоль, PlayStation – все это очень понравится вашему парню, если он любитель таких вещей.

Геймпад PS4 Dualshock 4 V2 White за 1799 грн / Фото: comfy.ua

Конструктор LEGO Super Heroes Маска Бэтмена за 2000 грн / Фото: Чудо Остров

Интересная ли статья? ДА НЕТ

Также читайте: секс-каникулы на День святого Валентина – куда полететь страстным и горячим