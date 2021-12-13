Що подарувати дівчині на День Святого Миколая: 5 виграшних варіантів (фото + ціни)

Подарунок на День Святого Миколая 2021 дівчині / Фото: Колаж: Сьогодні
19 грудня – День Святого Миколая – день, який розпочинає карусель різдвяних свят. Кожен з нас, незалежно від віку, чекає на подарунок від близької людини і сам готує щось особливе для того, кого любить. Ми вже писали, що подарувати чоловікам на День Святого Миколая 2021. Тепер поговоримо про дівчат.
Вибрати подарунок для коханої дівчини на День Святого Миколая – завжди завдання із зірочкою. Особливо, якщо жінка не прямолінійна, а любителька сюрпризів. Але є щось, що завжди буде у трендах на свята – це універсальні подарунки, які оцінить будь-яка жінка.
Якщо ваша дівчина любить косметику, можна подарувати їй адвент-календар з різними косметичними штучками від улюблених брендів. Ця річ радуватиме її ще довго-довго, до того ж стане предметом новорічної декорації. Якщо ж шукайте щось інше, тоді дивіться ідеї подарунків на день святого Миколая 2021 року.
ТОП-5 ідей подарунків на День Святого Миколая 2021
Парфуми
Запитуєте: "Що подарувати дівчині на Миколаю?" Перша відповідь – парфуми. Незважаючи на найпоширеніші стереотипи, це завжди гарний подарунок. Особливо якщо ви знаєте смаки своєї дівчини. Ми вибрали найкрасивіші та найбагатші аромати, від яких ваша половинка теж прийде у захват.
Білизна
Якщо ваші стосунки тільки почалися, тоді не варто їх поспішати. Але якщо ви вже давно в парі, тоді можна дозволити собі трохи фривольності. Ось тільки є маленька загвоздка – мало хто з чоловіків знає розмір своєї дівчини. Але, на щастя, можна подарувати сертифікат на білизну.
Піжами
Тільки уявіть, як це символічно: вона прокидається, заглядає під подушку і знаходить там тепленьку піжамку. Правда, втілити в реальність такий фокус вийде лише за умови, що ви живете разом. А якщо ні – нічого страшного, отримати при зустрічі буде не менш приємно.
Ювелірні прикраси
Подарунок на День Святого Миколая 2021 року дівчині має бути особливим, тому згадуємо легендарну фразу Мерилін Монро: "Найкращі друзі дівчат – це діаманти" . Але не обов'язково дарувати ювелірку з діамантами, є дуже багато гідних варіантів з скромнішими каменями.
Девайси краси
Подарунок на День Святого Миколая коханій може бути корисним. Наприклад, розумна дівоча техніка сьогодні має особливий попит. Подумайте, чого у вашої коханої немає і що б вона хотіла – і сміливо даруйте. Нагадуємо, які це можуть бути речі.
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