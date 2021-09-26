Що потрібно знати перед поїздкою на відпочинок до Будапешта (особистий досвід)

На відпочинку в Будапешті варто відвідати купальні Сечені і прогулятися до парламенту / Фото: Колаж: Сьогодні, Юлія Мавріна

В Угорщину, "королеву Дунаю", і її столицю – Будапешт я закохана давно: це місто зелених парків, архітектури, що зачаровує погляд, спа-салонів, купалень, місць для релаксу, смачної і недорогої їжі.

Їхати до Угорщини в середині вересня – саме воно: температура вдень в цей час досягає +27, і навіть вище, а ввечері – тепло і приємно. Тим більше що гуляти, відвідувати музеї, кафе або кататися на кораблі Дунаєм можна без обмежень: карантин в Угорщині повністю скасований.

Як в'їхати до Угорщини українцям

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Мій вибір припав на Будапешт ще й тому, що Угорщина повністю зняла обмеження на в'їзд землею (через наземні пункти пропуску): жодних ПЛР-тестів або пред'явлення вакцинальних сертифікатів. Пред'являєте на кордоні біометричний закордонний паспорт і спокійно в'їжджаєте до Угорщини.

А в самій країні карантин повністю скасований: ні на вулицях, ні в магазинах, ні в кафе, ні в транспорті не потрібно надягати маску. У масках містом ходять буквально одиниці.

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У кафе, на вулицях, в магазинах – всюди в Будапешті можна ходити без масок / Фото: Юлія Мавріна, Сьогодні, Юлія Мавріна

Якщо ж ви збираєтеся летіти до Угорщини, тоді потрібно або пред'являти на кордоні сертифікат про вакцинацію з повним курсом щеплень від COVID-19 (Угорщина визнає українські сертифікати), або ж, якщо щеплень немає, робити ПЛР-тест не раніше ніж за 72 години до в'їзду.

Тобто з моменту здачі аналізу до моменту в'їзду до Угорщини цей строк перевищувати не можна. Незважаючи на те, що я пройшла повний курс вакцинації, до Будапешта я їхала з компанією друзів з Ужгорода на автобусі.

Що вигідніше: летіти чи їхати землею

На момент моєї відпустки не було прямих лоукостерів з Києва: тільки з пересадкою і в дуже незручний час. Пізніше до нас приєдналася подруга: вона летіла з Києва з пересадкою в Одесі, переліт туди і назад обійшовся їй в 120 євро.

Я ж витратила на дорогу туди і назад 85 євро: до вартості входить поїздка потягом з Києва до Ужгорода і назад, а також автобус Ужгород/Будапешт і назад. Мінус в тому, що так піде більше часу. Плюс – тусовка в Ужгороді з його затишними вуличками і смачною, дешевою їжею в кафе і ресторанах.

Чим же приваблює Будапешт і Угорщина

Столиця Угорщини – водночас і молоде, і дуже древнє місто. Свій неповторний вигляд, в який закохуєшся відразу, Будапешт придбав з моменту об'єднання трьох стародавніх міст – Буди, Обуди і Пешта в один (так 1873 року з'явився Будапешт) і до початку Першої світової війни.

Незважаючи на те, що в Угорщині немає моря, це місто вважається курортом. У понад 100 підземних свердловинах і джерелах Будапешта вирують термальні води. Тому тисячі туристів щороку прагнуть поніжитися в купальнях або відвідати турецькі лазні.

Завдяки купальням Сечені і озеру Балатон Угорщина вважається курортом / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита Угорщина і своїм "морем" – озером Балатон, яке знаходиться приблизно за 100 км від Будапешта і вважається найбільшим в центральній Європі. Тут теж повнісінько зон відпочинку з термальними і мінеральними джерелами.

У Дунаї купатися не можна, вода брудна, зате можна замовити екскурсію на кораблі і насолодитися видами з двох сторін міста, які розділяє річка. У вересні в Угорщині набагато тепліше, ніж в Україні: я їхала з Будапешта в спеку +30.

Висновок! Угорщина – відмінна альтернатива морському відпочинку. Тут можна поєднати масу активностей: поправити здоров'я і розслабитися в термальних водах, позасмагати, насолодитися пам'ятками і недорого, смачно поїсти.

Що подивитися в Будапешті

Я обожнюю Будапешт за те, що вулицями цього міста можна бродити годинами буквально з відкритим ротом: об'єктив фотоапарата краще взагалі не закривати. Будівля парламенту, площа Героїв, Дунай на заході – тільки встигай клацати "затвором".

Купальні Сечені і міський парк

Це одна з головних визначних пам'яток Будапешта: сама будівля купалень, побудована в період з 1909 по 1913 рр., дуже гарна і виконана в необарочному стилі. Поплескатися в купальнях коштує від 24 євро: це найбільший банний комплекс в Будапешті і Європі.

До речі, якщо ви хочете заощадити на купальнях, то відвідайте купальні Рудаш: просто поплескатися в водах вам обійдеться близько 10 євро. У столиці Угорщини багато інших купалень, спа-салонів і басейнів: просто погугливши, можна знайти прийнятну для кожного ціну.

Купальні ж, названі на честь угорського політика-реформатора графа Іштвана Сечені, розташовані на території великого міського парку Варошлігет, неподалік площі Героїв . І парк, і площа – теж місцеві визначні пам'ятки, які варто відвідати.

Площа Героїв і музей в парку Варошлігет – улюблені місця відпочинку місцевих жителів і туристів / Фото: Сьогодні, Світлана Євсєєва

Площа Героїв вражає своєю архітектурою (до речі – поруч знаходиться центр обслуговування туристів, де можна скористатися безкоштовним вайфаєм, зарядити телефон, сходити в туалет і т.д.). Від площі неспішно можна пройти до парку, де люблять відпочивати як місцеві, так і туристи.

Тут можна покататися на катамаранах або просто повалятися на газоні, насолоджуючись видами. У цьому ж парку знаходиться столичний цирк, зоопарк, пам'ятник Аноніму, музей транспорту, а також знаменитий ресторан Будапешта "Гундель", якому вже понад 150 років.

Будівля парламенту і набережна Дунаю

Будівля угорського парламенту вражає переплетенням неоготичної архітектури та паризького боз-арту. Це одне з найкрасивіших місць: можна просто погуляти навколо і пофотографуватися на його тлі або замовити екскурсію.

Підійти до парламенту цього разу близько не вийшло: будівлю оточили через приїзд Папи Римського / Фото: Юлія Мавріна

Цього разу підійти близько до парламенту не вдалося: моя подорож збіглася з візитом до Будапешта Папи Римського Франциска. Будівля парламенту була оточена, всюди натягнуті попереджувальні стрічки, повно поліції, включаючи центральні вулиці.

Набережна Дунаю

А ось набережною можна було гуляти без обмежень: тут відкривається мальовничий вид на Буду, сам Дунай, мости Будапешта (які теж сміливо можна назвати місцевими пам'ятками) та покататися річкою на кораблику. Я брала екскурсію на 1,5 години, до якої входила розповідь гіда і частування шампанським (вартість – 20 євро).

Гуляючи набережною, обов'язково підійдіть до меморіалу жертвам Голокосту, який встановлений прямо на набережній. Композиція з 60 пар чавунних туфель, черевиків, дитячих сандалій, що стоять біля краю води, викликає сльози на очах.

Гуляючи набережною, обов'язково підійдіть до меморіалу жертвам Голокосту / Фото: Сьогодні, Юлія Мавріна

Євреїв привозили на розстріл до набережної під час Другої світової війни, змушували зняти взуття: кількість убитих – тисячі... такі жахливі моменти історії важливо пам'ятати. Від меморіалу на набережній можна перейти з Пешта на сторону Буди ланцюговим мостом (він же – міст Сечені).

Мости Будапешта і острів Маргіт

Ланцюговий міст – найкрасивіший і найвідвідуваніший туристами, прикрашений скульптурами левів. Щоправда, зараз він закритий на реконструкцію. У Будапешті всього 8 мостів, і кожен з них – унікальний. Най-най з них, на мій погляд – це міст Ержебет, названий на честь улюблениці підданих імператриці Сісі (Єлизавети).

А також міст Свободи: його ажурна на вигляд конструкція важить близько 5 тонн. А кожен стовп на мосту прикрашений скульптурою міфічного птаха турул. Якщо вам дозволить час, то пройдіться (або пропливіть на кораблику під ним) мостом Маргарет (він же – Маргіт, названий на честь принцеси Маргіт).

Ланцюговий міст особливо загадковий в негоду, а міст Маргіт – вночі / Фото: Колаж: Сьогодні

Звідси можна потрапити на острів Маргіт, який розкинувся між Пештом і Будою: це воістину зелений райський куточок в середині галасливого міста. Тут велика паркова зона з пішохідними доріжками, руїни домініканського монастиря, музичний фонтан, термальні води і басейни, літні кафе, бари і ресторани. Якщо ж гуляти островом немає часу або бажання – тоді вирушайте на сторону Буди, через міст до Рибальського бастіону.

Рибальський бастіон і Будайська фортеця – краси Буди

Рибальський бастіон, зведений з білого каменю на Кріпосному пагорбі в Буді, на правому березі річки Дунай, нагадує декорації до казкового фільму. Тут за часів Середньовіччя рибалки продавали свій улов прямо на площі. Звідси відкривається чудова панорама на Пешт: відмінне місце для пам'ятних селфі.

З Рибальського бастіону відкривається чудова панорама на Пешт, а сам комплекс схожий на казковий замок / Фото: Колаж: Сьогодні

На території комплексу безліч цікавих локацій: пам'ятник засновнику Угорщини та національному герою Іштвану Великому, готична церква, каплиця і т.д. Я особисто кілька разів бувала в Будапешті і завжди ходила до Рибальського бастіону через Ланцюговий міст.

Піднятися на пагорб також можна на фунікулері "Шіклі", який входить до списку спадщини ЮНЕСКО. Від площі Адама Кларка: він привезе прямо до Будайської фортеці, де розташована резиденція угорських королів. Можна відразу відправитися до фортеці: помилуватися королівським палацом, зробити шикарні фото і потім пішки прогулятися до Рибальського бастіону.

Покататися на фунікулері коштує близько 120 грн в одну сторону (1400 форинтів або близько 4 євро). Побувати на Кріпосному пагорбі обов'язково варто – панорама захоплює дух, а архітектура приводить у невимовне захоплення.

Ціни в Будапешті

Скажу прямо – в Будапешті можна відпочити як бюджетно з максимумом задоволень, так і гульнути на "широку ногу". Пройдемося цінами на харчування, проживання, сувеніри та транспорт.

Проживання

Ми з подругами зняли апартаменти в Пешті, забукавши житло на airbnb (в Буді житло дорожче, це вважається багатшим районом), неподалік залізничного вокзалу. І до визначних пам'яток неспішно гуляли пішки. Вийшло 13 євро (близько 400 грн) за ніч з особи за 2-кімнатні апартаменти з вітальнею (жили вчотирьох).

Лайфхак: бажаючі заощадити на житлі можуть вказати в кількості гостей менше людей, а заселитися більшою кількістю. Зустрічатися з господарями житла не доведеться: вам дадуть код від електронного або цифрового замка, і ви потрапите до квартири.

Оскільки в цей період, як я вже сказала, до Угорщина приїжджав Папа, то ціни на оренду житла теж "злетіли" і вибір житла був обмежений, все розхватали. Для порівняння: я була в Будапешті до карантину 2019 року, тоді зняли апартаменти на 4-х краще і всього за 5 хвилин ходьби від парламенту за 10 євро з людини.

Їжа в кафе і ціни на продукти

Угорщина – просто гастрономічний рай. Скільки тут бувала – жодного разу не траплялася неякісна їжа, обійшлося без харчових отруєнь: хоча їла і вуличну їжу, і ресторанну, і продукти з супермаркетів.

Рахунок на чотирьох за сніданок в центрі Будапешта становив 842 гривні (9493 форинти) / Фото: Сьогодні, Світлана Євсєєва

Цього разу на національні гуляш і бограч не тягнуло (тим більше, що бограча ми наїлися в Ужгороді). Для сніданків вибрали кафе з європейською кухнею: страва з трьох яєць з беконом, грінки, салат з руколи і помідорів чері, кава і апельсиновий фреш обійшлися в суму близько 200 грн.

До речі, важливий момент: якщо ви розраховуватиметеся готівкою в євро, то здачу вам дадуть все одно в форинтах. У місцевій валюті легко заплутатися (1000 форинтів=89 гривень), а решту дрібницю в обмінниках не приймуть. Тому намагайтеся за максимумом розраховуватися валютною карткою, я так і робила.

Ціни на продукти в супермаркетах Будапешта, пораховані в гривні, – деколи дешевше київських / Фото: Сьогодні, Світлана Євсєєва

Решта на картці євро я потім перекинула на свою гривневу картку, а форинти взагалі не купувала. В крайньому випадку, якщо знадобиться місцева валюта, – то можна зняти гроші в будь-якому банкоматі. Ціни ж на продукти в угорських супермаркетах радують ще більше: 100-грамова нарізка салямі – від 30 до 50 грн, питний йогурт (500 мл) – 26 грн; баночка маринованих огірочків (680 грам) – 30 грн.

Транспорт

Я спеціально орендувала житло так, щоб до найпотрібніших місць можна було гуляти пішки. Але вартість в метро і наземному транспорті в Будапешті приблизно однакова: 350 форинтів коштує поїздка на метро (в середньому – 31 грн). За цим ж квитком можна їздити в межах однієї лінії ще годину.

Сувеніри

На пам'ять про Будапешт можна купити як листівку за 50 євроцентів, запальничку з видом Будапешта за 2 євро, так і, наприклад, футболку за 20 євро. Хочете заощадити – купіть щось в супермаркеті. Наприклад, пляшка хорошого місцевого Шато Чизай обійдеться в 150 грн . У центрі міста сувеніри коштують дорожче.

Що не подобається в Будапешті

Будапешт – місто контрастів: на вулиці з шикарною архітектурою може трапитися проміжок з брудним асфальтом, запахом сечі і сплячими безхатьками. Також серед цілком респектабельних районів може бути вулиця "червоних ліхтарів" – цього разу, як виявилося, ми орендували житло саме на такий.

З вікна орендованого житла видно бар на вулиці "червоних ліхтарів", а поруч у парку – старовинні фонтани / Фото: Сьогодні, Юлія Мавріна

Щоб потрапити до квартири, яка була цілком цивільна, з кондиціонером, чистою постільною білизною, рушниками та всім іншим, потрібно було пройти через бар на першому поверсі і хостел на другому (ми жили на третьому), де пахло марихуаною. А на сходах чергував дивний тип – ми з подругами вирішили, що це сутенер або наркодилер. Але все обійшлося без пригод.

Порада від моїх угорських друзів: якщо ви відпочиваєте жіночою компанією, то не ходіть поодинці в пізній час, навіть центром міста. Будапешт ділиться на 23 райони, так ось, в районі Йожефварош № 8, незважаючи на те, що він знаходиться в історичній частині Пешта, не "світіть" гаманцями і мобільними телефонами.

Ходити по вулицях Будапешта, особливо ввечері, дівчатам краще компанією / Фото: Юлія Мавріна

Підсумуємо! Як би там не було – їхати до Будапешта чи ні, вирішувати вам, але це місто точно нікого не залишить байдужим. Якщо ви не любите подорожувати "дикунами", як люблю я, то можна придбати тур. Я так робила 2018 року: вас привезуть, поселять, нагодують і запропонують культурно-розважальну програму.

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