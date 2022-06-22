Що говорити людям, які втратили близьких – поради психолога

Як допомогти пережити втрату, що робити, що говорити та на що звернути увагу

У програмі "Ранок з Україною" каналу "Україна" психолог Олена Адамова пояснила, як підібрати правильні слова, щоб говорити з людьми, які втратили близьких під час війни. Вона зазначила, що це величезне горе та трагедія, на яку кожен реагує по-своєму. Однозначної поради, як допомогти немає, а краще, якщо людина спілкуватиметься з психологом.

Було б не погано, якби людина, яка втратила когось, проходила консультації психолога. Експерти відразу ж зчитують психологічний стан і можуть сказати настільки у людини пошкоджена психіка і чи здатна вона самостійно впоратися з втратою. Комусь потрібен час і люди поряд, а комусь термінова допомога, адже, перебуваючи в сильному шоковому стані, вона може зашкодити сам собі, – пояснила Адамова.

Психолог також зазначила, що нам варто звернути увагу на поведінку людини та її стан. Якщо вона демонструє суїцидальні нахили – потрібно якнайшвидше звернутися до професійних психологів. Якщо людина йде на контакт і намагається впоратися з болем – допомагайте самі.

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У жодному разі не можна залишати людину наодинці зі своїм горем. Говорити з вами чи ні – вони самі вирішать, але ми маємо бути поруч і підтримувати: готувати їжу, виводити на прогулянки, телефонувати і навіть мовчати разом. У такій ситуації важливо, щоб людина не відчувала себе самотньою. Не наводьте приклад інших і не кажіть: "Я б на твоєму місці". Важливо ставитися до втрати саме цієї людини, адже для кожного цей біль особливий. І не піддавайтеся на агресію – просто вислухайте та будьте готові допомогти, – радить психолог.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Дивіться відео з психологом у програмі "Ранок з Україною" каналу "Україна", яка виходить у будні о 8:30 на телеканалі "Індиго TV":

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