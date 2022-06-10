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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

В Україні запустили онлайн-групи психологічної допомоги. Як приєднатися

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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10 червня, 07:00
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В рамках онлайн-проекту психологічної допомоги від благодійного фонду можна отримати підтримку людям, які постраждали від війни. Як потрапити до проекту – у матеріалі
В рамках онлайн-проекту можна отримати підтримку людям, які постраждали від війни
В рамках онлайн-проекту можна отримати підтримку людям, які постраждали від війни / Фото: Колаж: Сьогодні

В рамках проекту "Подолати. Психологічна підтримка" сертифікована гештальт-терапевт та сімейний психолог Катерина Вепро допомагатиме учасникам груп подолати травму, заподіяну війною. Ставши учасником проекту, ви дізнаєтеся, що таке травма війни, які її причини і як розпізнати симптоми і чому слід звертатися до фахівців.

Як працювати із травмою війни, кажуть кваліфіковані психологи Фонду Ріната Ахметова. Тут ви зможете дізнатися про свій психологічний стан, пройти тести, а також отримати інформацію з вебінарів та статей психологів.

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Щоб стати учасником онлайн-групи психологічної допомоги, зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова 0 (800) 509 001
Щоб стати учасником онлайн-групи психологічної допомоги, зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова 0 (800) 509 001 / Фото: пресслужба

Нагадаємо, що Фонд Ріната Ахметова з 2014 року надає психологічну допомогу мешканцям України, які постраждали від війни. А тепер розпочинає новий напрямок надання такої підтримки онлайн-групи за участю професійного психолога.

Щоб стати учасником онлайн-групи психологічної допомоги, зателефонуйте за телефоном на безкоштовну гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова 0 (800) 509001.

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Проект реалізується у рамках Музею "Голосу Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Так, з початку повномасштабної війни психологічна допомога від Фонду надана понад 1550 переселенцям, а з 2014 року її отримали понад 85 тисяч жителів країни. Для цього 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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