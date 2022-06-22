Что говорить людям, которые потеряли близких – советы психолога

Как помочь пережить утрату, что делать, что говорить и на что обратить внимание / Фото: unsplash.com

В программе "Ранок з Україною" канала "Украина" психолог Елена Адамова объяснила, как подобрать правильные слова, чтобы говорить с людьми, потерявших близких во время войны. Она отметила, что это огромное горе и трагедия, на которое каждый реагирует по-своему. Однозначного совета, как помочь нет, а лучше, если человек будет общаться с психологом.

Было бы не плохо, если бы человек, потерявший кого-то, проходил консультации психолога. Эксперты сразу же считывают психологическое состояние и могут сказать настолько у человека поврежденная психика и способен ли он самостоятельно справиться с потерей. Кому-то нужно время и люди рядом, а кому-то – срочная помощь, ведь, находясь в сильном шоковом состоянии, он может навредить сам себе, – объяснила Адамова.

Психолог также отметила, что нам стоит обратить внимание на поведение человека и его состояние. Если он демонстрирует суицидальные наклонности – нужно как можно скорее обратиться к профессиональным психологам. Если же человек идет на контакт и пытается справиться с болью – помогайте сами.

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Ни в коем случае нельзя оставлять человека наедине со своим горем. Говорить с вами или нет – они сами решат, но мы должны быть рядом и поддерживать: готовить еду, выводить на прогулки, звонить по телефону и даже молчать вместе. В такой ситуации важно, чтобы человек не чувствовал себя одиноким. Не приводите в пример других и не говорите: "Я бы на твоем месте". Важно относиться к потере именно этого человека, ведь для каждого эта боль особенная. И не поддавайтесь на агрессию – просто выслушайте и будьте готовы помочь, – советует психолог.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Смотрите видео с психологом в программе "Ранок з Україною" канала "Украина", которая выходит по будням в 8:30 на телеканале "Індиго TV":

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