Що робити при появі діареї мандрівника – порада лікаря Комаровського

При появі «діареї мандрівника» пийте більше рідини та не приймайте антибіотики для профілактики / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Через зміну місця проживання після нападу Росії у багатьох українців змінилися звичні умови життя та харчування, тому у когось із дорослих чи дітей може виникнути "діарея мандрівника". Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський дав кілька порад, як покращити стан.

Зміна місця проживання, їжі та води впливає на баланс мікрофлори в організмі та викликає "діарею мандрівника" (або акліматизаційну діарею) / Фото: Depositphotos

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Зміна стандартних параметрів води та їжі принципово впливає на баланс мікрофлори в організмі та викликає "діарею мандрівника" (або акліматизаційну діарею). Які симптоми вказують на виникнення інфекційної хвороби? Це висока температура, порушення загального стану, відсутність апетиту, рідке випорожнення.

Якщо в рідкому стулі ще й домішка крові, тоді бажано якнайшвидше звернутися до лікаря, – порадив Євген Комаровський. – І лише він може призначити вам антибіотики.

Експерт програми "Ранок з Україною" пояснив, що в більшості випадків, коли є послаблення стулу, але при цьому ви добре почуваєтеся, у вас нормальна температура, категорично не можна вживати антибіотики та антибактеріальні засоби.

Якщо рідке випорожнення з'явилося у дитини, не змушуйте її їсти. Хоче їсти – нехай їсть, відмовляється – нічого страшного, – сказав лікар-педіатр вищої категорії. – У цьому випадку дуже важливе інше – не допустити зневоднення.

За словами доктора Комаровського, якщо не буде зневоднення – діарея не є небезпечною. Тому коли дитина багато п'є, мочиться хоча б один раз на п'ять-шість годин, якщо вона стрибає і бігає, але вам не подобається вигляд її випорожнення, запам'ятайте просте правило: "Менше звертайте увагу на кал".

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Потрібно розуміти, що "діарея мандрівника" – це тимчасовий стан, який може виникнути, коли організм адаптується до нових умов. Через якийсь час ви і ваша дитина знову нормально будете почуватися. Головне – багато пити, – сказав Євген Комаровський.

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