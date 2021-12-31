Що робити, якщо у дитини не збивається температура – відповів лікар Комаровський

Якщо у дитини не збивається температура, потрібно звернутися за допомогою до лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні
Коли тримається висока температура , то батьки готові купити будь-які ліки, аби дитині стало краще. Їх цілком можна зрозуміти. Але чи всі засоби хороші? Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, які препарати можна дати при самолікуванні та як за допомогою простих методів знизити температуру .
Що дати дитині при температурі?
Що ми одразу робимо, коли у дитини піднімається температура? Найчастіше самостійно вибираємо ліки або звертаємося за порадою до людини, чию думку нам важливо почути. Наприклад, дзвонимо мамі чи подругам.
Батьки повинні знати, що є лише два препарати, які можна використовувати при самолікуванні. Це парацетамол та ібупрофен, – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Якщо ж хтось радить дати дитині аспірин чи анальгін, не слухайте таких людей.
Дітям можна приймати лише парацетамол та ібупрофен. Прийом інших препаратів як самолікування – це вже злочин, попередив лікар-педіатр вищої категорії.
Якщо ви займаєтеся самолікуванням, то відсутність ефекту після прийняття жарознижувальних засобів є "дзвіночком", що вам потрібно звернутися за допомогою до лікаря, – додав Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна".
Що таке відсутність ефекту? Деякі батьки вважають: якщо у дитини була температура 39 градусів, а після прийому жарознижувального засобу вона не зменшилася до 36,6 – це означає, що ці ліки не допомагають.
Чому температура у дитини не збивається?
Але насправді вони помиляються. Якщо температура опустилася хоча б на градус, значить, ефект є.
Якщо в організмі мало рідини, дитині просто нема чим потіти, – пояснив кандидат медичних наук. – Тому жарознижуючий засіб не може виявити свою дію.
Температура навколишнього повітря – чи не головний фактор, який впливає на ефективність жарознижувальних засобів, – сказав лікар Комаровський. – Наприклад, якщо температура в приміщенні дорівнює 18 градусам, тоді дитина втрачатиме величезну кількість тепла.
Тобто за однієї і тієї ж вірусної інфекції у дитини , який знаходиться в занадто теплому і непровітрюваному приміщенні, температура дорівнюватиме 38,5, а у дитини в прохолодній і чистій кімнаті вона буде 37,2 градуса.
Тому спочатку потрібно тепло одягнути малюка, провітрити приміщення щоб повітря було прохолодним, дати теплий напій, і тоді вже не виникне питання: "Як збити температуру?"
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