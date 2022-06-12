Чим замінити кам'яну сіль – 5 порад харчового технолога

Харчовий технолог радить замінити кам'яну сіль морською, а також соєвим соусом або спеціями

До студії програми "Ранок з Україною" каналу "Україна", яка виходить о 8:30 в ефірі "Індиго TV", прийшла харчовий технолог Олена Сидоренко. В інтерв'ю з ведучими ранкового шоу Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем експерт розповіла, чи може морська сіль замінити кам'яну і які існують замінники найвідомішої приправи.

Рекомендовано вживати всього 5 г солі на добу, а вона є чи не в кожному готовому для вживання продукті

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Експерти відзначають – сіль корисна для організму людини, але у певній кількості. Так, рекомендовано вживати лише 5 г солі на добу, а вона, зазвичай, є чи не в кожному готовому для споживання продукті. Проте для кожної господині на кухні сіль є обов'язковою складовою більшості страв.

Чим замінити її – розповіла харчовий технолог у "Ранку з Україною":

Соєвий соус. Це чудовий замінник солі. Він досить концентрований і має виражений смак, тому мінімальної кількості продукту буде достатньо для приготування м'ясних, рибних страв і навіть салатів. Кубики бульйону. Експерт запевняє, що склад цього продукту не є 100% натуральним і корисним, але в помірних дозах шкоди організму не завдасть. Тому в крайніх випадках можна використовувати такі приправи. Спеціальні приправи з сіллю. У таких сумішах багато прянощів і трав, тому вони будуть чудовою альтернативою солі. Зазвичай в них немає ароматизаторів та штучних замінників, а прянощі нададуть страві смаку та знизять потребу додавання солі. Морська сіль. Це та сама сіль природного походження, але виварена. За словами харчового технолога, морська сіль корисніша, ніж звичайна, адже в ній є багато додаткових мікроелементів. Але споживати можна тільки харчову сіль, та, що продається в аптеці чи косметичних магазинах, призначена виключно для зовнішнього використання. Слід уважно читати склад, у ньому не має бути ароматизаторів і масел. Сванська сіль – сіль з різними прянощами. Вона часто використовується у приготуванні різних страв, особливо м'ясних.

Насамперед раджу менше споживати солі, адже всі готові вироби, які ви купуєте у магазині, навіть кондитерські, мають її у своєму складі. Тому за добу кожен споживає потрібну кількість солі. Крім того, використовуйте лимон чи грейпфрут – це надає пікантності страві так само, як і прянощі, – коментує харчовий технолог Олена Сидоренко в ефірі "Ранку з Україною". – У нас є все для того, щоб ми не мали дефіциту солі, навпаки – існує проблема її надлишку".

Відео програми "Ранок з Україною" можна подивитися за посиланням. Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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