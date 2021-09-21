Чим корисні запечені або тушковані осінні овочі

Запечені або тушковані осінні овочі корисні для схуднення та роботи органів травлення / Фото: unsplash.com

Швидше схуднути і корисно, смачно поїсти вийде саме на термічно оброблених овочах. Навіщо термічно обробляти овочі , як краще це робити і які плоди вибрати – розповіла психолог, дієтолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен.

Ксенія Рен / Фото: пресслужба

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Навіщо взагалі запікати овочі?

Кращі продукти, які одночасно принесуть користь, будуть смачними і не додадуть вам зайвих кілограмів – це овочі. Особливо приготовані в тушкованому, запеченому вигляді або на пару.

В першу чергу в такому вигляді овочі обов'язково слід включати до раціону тим, хто худне, так втрата зайвих кіло буде йти швидше. Атакож термічно оброблені овочі :

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мають низьку енергетичну цінність,

містять малий відсоток вуглеводів,

не перевантажують печінку,

швидко і добре засвоюються.

Так, брокколі і будь-яка інша капуста, буряк та інші овочі, які в сирому вигляді викликають тяжкість в шлунку і метеоризм, при термічній обробці не викличуть такої реакції. Запечені, тушковані або варені овочі не призведуть до загострення гастриту та інших проблем з органами травлення.

А які овочі краще запікати або тушкувати?

Будь-які – всіх форм і видів. Зараз на прилавках ринків і магазинів повно гарбуза, він допоможе зміцнити імунітет, наповнить організм клітковиною, каротином, пектином. У запеченому вигляді гарбуз подобається навіть дітям, також з цього плоду добре готувати суп-пюре.

Не забувайте є і свіжі овочі, а які варто обмежити – підкаже лікар / Фото: Unsplash

Серед доступних сезонних овочів зараз баклажани, болгарський перець, кабачки, морква, буряк. Все залежить від ваших смаку і бюджету. Також не забувайте їсти і свіжі овочі, зелень : При проблемах з травленням раціон зі свіжих овочів слід обговорити з дієтологом або гастроентерологом.

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