Чим корисна окрошка – рецепт літнього супу на квасі чи кефірі

Окрошка корисна для травлення та охолоджує в спеку, рецепти літнього супу є на квасі або кефірі / Фото: Колаж: Сьогодні,

Окрошка – улюблений багатьма літній суп добре втамовує голод і добре тонізує у спеку. Замінивши ковбасу м'ясом, навіть курячим, ми отримаємо більше корисний рецепт, а заправити окрошку можна кефіром, сироваткою або квасом. Рецептом смачної та корисної окрошки поділилася у своєму інстаграмі фудексперт Світлана Левицька .

Заправивши крошку сироваткою або кефіром, ви отримаєте кисломолочне блюдо, яке наситить організм кальцієм та вітамінами групи В. Окрошка на квасі допоможе підтримати мікрофлору кишківнику та покращити його перистальтику.

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При підвищеній кислотності, виразковій хворобі, синдромі роздратованого кишечника окрошка протипоказана.

Правда при підвищеній кислотності, виразковій хворобі, синдромі подразненого кишківника окрошку їсти не варто: велика кількість свіжих овочів плюс кислий квас або сироватка можу викликати метеоризм, здуття, печію. Для окрошки (з розрахунку на 10 порцій) вам знадобиться:

куряче філе – 680 гр (відварити)

огірок – 210 гр (4 шт)

редис – 480 гр

картопля – 475 гр (готувати у мундирах)

яйця – 10 шт (відварити)

зелена цибуля – 160 гр

кріп – 30

сметана – 200 гр (у мене 18%)

гірчиця – 50 гр (можна більше, якщо любите гостріше)

квас/кефір/сироватка ~2 літри

сіль перець.

Цибулю шаткуємо, розминаємо з сіллю, щоб вона пустила трохи сік, всі овочі, яєчні білки і курку нарізаємо кубиком, редис можна кубиком, а можна слайсами. Яєчні жовтки розтираємо зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем.

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Щоб зробити трохи корисніше, замініть ковбасу курячим або індичим м'ясом.

Все закладаємо в каструлю, вимішуємо з пастою із жовтків. Вже можна їсти як салат. "Розводимо" окрошку молочною сироваткою, кефіром або хлібним квасом. Густоту співвідношення гущі та "юшки" регулюйте на свій смак . Смачного!

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