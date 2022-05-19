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Селера – король суперфудів, як приготувати цілющій смузі з цього овоча

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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19 травня, 15:00
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Селера – повністю їстівний і дуже корисний овоч, можна готувати його коріння, стебла, живці, листя. Як правильно зробити сік із цього сперфуду – у статті
Селера - король суперфудів, найпростіше приготувати цілющий сік з цього овоча
Селера - король суперфудів, найпростіше приготувати цілющий сік з цього овоча / Фото: Колаж: Сьогодні,

Селера має пряний аромат і легкий горіховий присмак, вона багата на клітковину , широко застосовується в кулінарії та фармакології. Це справжня "вітамінна бомба", завдяки вітаміну С, що відновлює кровообіг, селера приводить у норму тиск.

Часто селери приписують просто магічну дію, що мовляв цей суперфуд спалює калорії . Фітнес-тренер та нутріціолог Віктор Мандзяк у своєму інстаграмі пояснює, що незважаючи на користь селери, вирішити всі ваші проблеми зі здоров'ям не під силу овочам та фруктам.

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Селера дійсно сміливо можна назвати суперфудом: крім вітамінів, він багатий мікроелементами
Селера дійсно сміливо можна назвати суперфудом: крім вітамінів, він багатий мікроелементами

Але селера справді сміливо можна назвати суперфудом: крім вітамінів, вона багата мікроелементами, такими як залізо, магній та кальцій, у складі цього овочу вони покращують роботу імунної системи. Лутеолін у складі селери надає максимальний протизапальний ефект та сприяє омолодженню організму.

А ще селера містить фталіди та поліацетилени – речовини, здатні знешкоджувати канцерогени, тобто захищати наш організм від розвитку ракових клітин. Також у цьому овочі багато мінералів, таких як калій, кальцій, магній, натрій. Тому селера корисна для профілактики серцево-судинних захворювань (зміцнюються стінки судин) та гіпертонії.

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Корінь селери люблять додавати в м'ясні страви, супи, салати, він смачний у запеченому та тушкованому вигляді
Корінь селери люблять додавати в м'ясні страви, супи, салати, він смачний у запеченому та тушкованому вигляді

Корінь селери люблять додавати до м'ясних страв, супів, салатів, а зі стебел виходить справжній детокс-напій. Що дає сік зі стебла селери? Допомагає засвоюватися білкам, що покращує обмін речовин та підтримує внутрішній гомеостаз. Щоб правильно приготувати сік із селери в домашніх умовах, вам знадобляться:

  • стебла селери
  • блендер або соковитискач
  • сито чи марля.

Помиті стебла селери потрібно порізати на дрібні частини, пропустити через блендер (соковитискач) та процідити через сито. Напій готовий, можна додати сік лимона або апельсина, ягоди або фрукти і вийде відмінний смузі.

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Якщо в сік селери додати лимон або апельсин, ягоди або фрукти вийде відмінний смузі
Якщо в сік селери додати лимон або апельсин, ягоди або фрукти вийде відмінний смузі

Але селера рекомендована не всім: якщо є проблеми з органами травлення, схильність до гастритів, синдром роздратованого кишківника, такий напій протипоказаний. Особливо на голодний шлунок.

Також селера у сирому вигляді може викликати алергію у людей, схильних до алергічних харчових реакцій. Тому краще проконсультуватися з лікарем, чи вам це підходить суперфуд.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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