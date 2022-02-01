Чим відрізняється омікрон від попередніх штамів ковіду – пояснив лікар Комаровський

«Омікрон» відрізняється від попередніх штаммів тим, що він набагато заразніше, але менш агресивний, ніж попередні / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні
Багато українців стурбовані, як захистити себе від штаму омікрон. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" порадив не панікувати й розповів, кому насамперед потрібно звернутися до лікаря.
Чому на омікрон хворіють навіть вакциновані?
Штам омікрон фактично близький до кору за своєю заразністю. Тобто сприйнятливість людей практично максимальна, – сказав кандидат медичних наук в інтерв'ю для каналу "Україна".
У нашій країні практично всі люди або щеплені, або вже перехворіли на коронавірус, тому у нас не буде великої кількості летальних випадків, але захворюваність зросте багаторазово.
Як лікувати омікрон в домашніх умовах?
Як лікується це захворювання в домашніх умовах? Так само, як і будь-яка ГРВІ, – сказав лікар-педіатр вищої категорії у програмі "Ранок з Україною. – Водночас не потрібно панікувати та ковтати "чарівні" пігулки. Препарати, щоб придушити дію омікрону, лікарі вже мають.
Але решті людей ці противірусні засоби не потрібні, – сказав лікар Комаровський.
Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.
Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".
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