Чем отличается омикрон от предыдущих штаммов ковида – объяснил доктор Комаровский

«Омикрон» отличается от предыдущих штаммов тем, что он гораздо заразнее, но менее агрессивный, чем предыдущие / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня
Многие украинцы обеспокоены, как защитить себя от штамма омикрон.Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" посоветовал не паниковать и рассказал, кому в первую очередь нужно обратиться к врачу.
Почему омикроном болеют даже вакцинированые?
Штамм омикрон фактически близок к кори по своей заразности. То есть восприимчивость у людей практически максимальная, – сказал кандидат медицинских наук в интервью для канала "Украина".
В нашей стране практически все люди либо привиты, либо уже переболели коронавирусом, поэтому у нас не будет большого количества летальных случаев, но заболеваемость возрастет многократно.
Как лечить омикрон в домашних условиях?
Как лечится это заболевание в домашних условиях? Точно так же, как и любая ОРВИ, – сказал врач-педиатр высшей категории в программе "Ранок з Україною. – При этом не нужно паниковать и глотать "волшебные" таблетки. Средства, чтобы подавить действие омикрона, уже есть у врачей.
Но всем остальным людям эти противовирусные средства не нужны, – сказал доктор Комаровский.
Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.
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