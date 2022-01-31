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Як антитіла захищають від коронавірусу і до чого тут вакцина – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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31 січня, 11:15
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Чим вищий рівень антитіл, тим менші шанси захворіти на будь-який штам ковіду. Саме вакцина дає високий рівень антитіл та найкращий захист, пояснив лікар Комаровський

Чи захищає ковід-вакцина від нових штамів вірусу, того ж "Омікрону", чи достатньо власних антитіл – таке запитання турбує сотні тисяч українців. Кандидат медичних наук Євген Комаровський відповів на це та інші запитання в ефірі програми "Підсумки місяця із доктором Комаровським" на каналі "Україна-24 ".

Вакцина від коронавірусу зроблена на основі того первородного вуханьського штаму. Якщо у ваш організм після вакцинації потрапляє саме цей штам, то ви не занедужаєте, – говорить Євген Комаровський. – Тому що виходить ідеальна комбінація антитіл. І вони одразу ж убивають такий тип штаму. Тобто ці антитіла підходять до цього вірусу як ключ до замка.

Але потім з'являється новий штам. І якщо порівнювати реакцію цих антитіл на новий вірус за аналогією ключа і замка, то це виглядає, ніби ми вставили ключ у замок, а провернути його було важко. Проте, як зазначає кандидат медичних наук, це спрацювало.

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Ризики вакцинації для здоров'я завжди менші, ніж наслідки зустрічі організму з живим вірусом
Ризики вакцинації для здоров'я завжди менші, ніж наслідки зустрічі організму з живим вірусом / Фото: unsplash.com

Важливо, якщо таких "непридатних" антитіл до нового штаму коронавірусу буде багато, вони можуть його зупинити. Тому чим більше у нас будь-яких антитіл до ковіду, тим вищі шанси перенести хворобу легко.

Ще раз про вакцинацію – щоб ви розуміли, ризики вакцинації для здоров'я завжди менші, ніж наслідки зустрічі організму з живим вірусом – говорить доктор Комаровський. – Оскільки щеплення – це фрагмент вірусу, який стимулює вироблення антитіл. І чим більша у нас в організмі кількість антитіл – тим вищі шанси не потрапити до реанімації.

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Також читайте "Чому вакцину колють у ліву руку".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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