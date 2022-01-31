Як антитіла захищають від коронавірусу і до чого тут вакцина – відповів лікар Комаровський

Чи захищає ковід-вакцина від нових штамів вірусу, того ж "Омікрону", чи достатньо власних антитіл – таке запитання турбує сотні тисяч українців. Кандидат медичних наук Євген Комаровський відповів на це та інші запитання в ефірі програми "Підсумки місяця із доктором Комаровським" на каналі "Україна-24 ".
Вакцина від коронавірусу зроблена на основі того первородного вуханьського штаму. Якщо у ваш організм після вакцинації потрапляє саме цей штам, то ви не занедужаєте, – говорить Євген Комаровський. – Тому що виходить ідеальна комбінація антитіл. І вони одразу ж убивають такий тип штаму. Тобто ці антитіла підходять до цього вірусу як ключ до замка.
Але потім з'являється новий штам. І якщо порівнювати реакцію цих антитіл на новий вірус за аналогією ключа і замка, то це виглядає, ніби ми вставили ключ у замок, а провернути його було важко. Проте, як зазначає кандидат медичних наук, це спрацювало.
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Важливо, якщо таких "непридатних" антитіл до нового штаму коронавірусу буде багато, вони можуть його зупинити. Тому чим більше у нас будь-яких антитіл до ковіду, тим вищі шанси перенести хворобу легко.
Ще раз про вакцинацію – щоб ви розуміли, ризики вакцинації для здоров'я завжди менші, ніж наслідки зустрічі організму з живим вірусом – говорить доктор Комаровський. – Оскільки щеплення – це фрагмент вірусу, який стимулює вироблення антитіл. І чим більша у нас в організмі кількість антитіл – тим вищі шанси не потрапити до реанімації.
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