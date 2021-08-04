Чим може обернутися купання в високогірних озерах на Драгобраті

Думали, що українські озера посеред гір відомі лише своєю красою? Ні! "Сьогодні" розкажуть, що ж насправді ховається за естетичною картинкою

Нещодавно ми розповіли про містичну гору "Тотоху" на Київщині, яка здійснює бажання.Сьогодні дізнаєтеся про місця сили на полонині Драгобрат та чим вони відомі: озерах Івор та Ворожеска.

Чим особливе озеро Івор?

Озеро Івор знаходиться за горою Близниця на висоті 1600 метрів над рівнем моря. Півгодини треба витратити, щоб дістатися до нього. Підйом стежкою вгору буде легкий, тож фізично непідготовлені мандрівники здолають маршрут.

/ Фото: скриншот

Воно невелике: довжина – 55 метрів, а глибина до 1,5 метра. Попри це, мандрівники відзначають його красу та люблять купатися, але ця активність там заборонена. Хоча, табличка з попередженням на території відсутня.

/ Фото: скриншот

Про Івор написано чимало легенд. В одній йдеться про те, що його вода має чудодійну силу – омолоджуючу. Гірський гід Майкл зауважив, що для цього варто провести у воді мало часу і головне – не перестаратися.

А заради чого їдуть на озеро Ворожеска?

До озера Ворожеска туристи долають 6 кілометрів по Свидовецькому хребту. Воно знаходиться в долині однойменної гори на висоті 1460 метрів над рівнем моря, тому в очі "не кидається" і багато туристів його не помічають.

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Ворожеска найглибше з-поміж драгобратських озер. І чисте – аж дно видно. Місцеві дівчата вірять, що раз на рік в ніч на Івана Купала води Ворожеска стають чарівними. Тому вони приходять туди поворожити на судженого.

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

Супроводжуючий на Драгобраті Михайло Владиченко зауважив, що дівчатам, які скупалися там в ніч на Івана Купала о 00:00 годині вдається вийти заміж.

Вмикайте сюжет та відчуйте атмосферу чудодійних озер на повну!

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