Найстильніші фільми 2021 року: "Людина-павук", "Круелла" або "Дюна"

Найкращі костюми у фільмах 2021 року / Фото: Disney, Колаж: Сьогодні, imdb.com

Гільдія художників по костюмах США оприлюднила список номінантів. Найчастіше її лауреати стають переможцями "Оскара".

У номінації представлені найстильніші фільми, які вийшли у широкий прокат у 2021 році. Переможців 24-ї премії буде оголошено 9 березня 2022 року. Стрічки оцінюються у кількох категоріях.

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Що цікаво, у списки не потрапила стрічка "Спенсер", що присвячена принцесі Діані. Хоча фільму й пророкували всілякі нагороди, його не було у списку номінантів.

Найкращі костюми у фентезі-фільмі

"Дюна" – Жаклін Вест і Роберт Морган

"Зелений лицар" – Малгося Турзанська

"Матриця: Воскресіння" – Ліндсі П'ю

"Шан-Чі та легенда десяти кілець" – Кім Барретт

"Людина-павук: Додому шляху немає" – Санджа М. Хейс

"Загін самогубців" – Джудіанна Маковські

"Людина-павук: Додому шляху нема" номіновано Гільдією художників по костюмах США на премію найкращий костюм у фентезі-фільмі / Фото: Инстаграм

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Найкращі костюми у сучасному фільмі

"Поїздка в Америку 2" – Рут Е. Картер

"Не дивись нагору" – Сьюзан Метісон

"На висоті мрії" – Мітчелл Треверс

"007: Не час помирати" – Суттірат Енн Ларларб

"Зола" – Деріка Коул Вашингтон

"Не дивися вгору" номіновано Гільдією художників по костюмах США на премію Найкращий костюм у сучасному фільмі / Фото: Инстаграм

Найкращі костюми в історичному фільмі

"Круелла" – Дженні Біван

"Сірано" – Массімо Кантіні Парріні та Жаклін Дюрран

"Дім Гуччі" – Дженті Йейтс

"Алея кошмарів" – Луїс Секейра

"Вестсайдська історія" – Пол Тейзуелл

Кадр із фільму "Круелла" / Фото: Disney

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Найкращі костюми у фентезі-серіалі

"Книга Боби Фетта" – Шона Трпчич

"Оповідь служниці" – Дебра Хенсон

"Локі" – Крістін Вада

"Що ми робимо в тіні" (епізод Gail) – Лора Монтгомері

"Відьмак" – Люсінда Райт

Кадр з фільму "Оповідь служниці" / Фото: imdb.com

Найкращі костюми у телесеріалі

"Емілі в Парижі" – Патрісія Філд та Мерілін Фітуссі

"Ейфорія" – Хайді Бівенс

"Хакі" – Кетлін Фелікс-Хагер

"Мейр з Істтауна" – Меган Касперлік

"Гра в кальмара" – Чо Сан Ген

Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: Imdb.com

Найкращі костюми в історичному серіалі

"Велика" – Шерон Лонг

"Халстон" – Джеріана Сан-Хуан

"Підземна залізниця" – Керолайн Еселін-Шефер

"Ванда/Віжн" – Майєс С. Рубео

"Що ми робимо в тіні" (епізод The Wellness Center) – Лаура Монтгомері

Церемонія нагородження відбудеться 9 березня.

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