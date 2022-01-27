Самые стильные фильмы 2021 года: "Человек-паук", "Круэлла" или "Дюна"

Лучшие костюмы в фильмах 2021 года / Фото: Disney, Коллаж: Сегодня, imdb.com
Гильдия художников по костюмам США огласила список номинантов. Очень часто ее лауреаты становятся победителями "Оскара".
В номинации представлены самые стильные фильмы, которые вышли в широкий прокат в 2021 году. Победители 24-й премии будут оглашены 9 марта 2022 года. Ленты оцениваются в нескольких категориях.
Что интересно, в списках не оказалось картины "Спенсер", посвященной принцессе Диане. Хотя фильму и пророчили всевозможные награды, его не оказалось в списке номинантов.
Лучшие костюмы в фэнтези-фильме
"Дюна" — Жаклин Уэст и Роберт Морган
"Зеленый рыцарь" — Малгося Турзанска
"Матрица: Воскрешение" — Линдси Пью
"Шан-Чи и легенда десяти колец" — Ким Барретт
"Человек-паук: Нет пути домой" — Санджа М. Хейс
"Отряд самоубийц" — Джудианна Маковски
Лучшие костюмы в современном фильме
"Поездка в Америку 2" — Рут Э. Картер
"Не смотри вверх" — Сьюзан Мэтисон
"На высоте мечты" — Митчелл Трэверс
"Не время умирать" — Суттират Энн Ларларб
"Зола" — Дерика Коул Вашингтон
Лучшие костюмы в историческом фильме
- "Круэлла" — Дженни Биван
- "Сирано" — Массимо Кантини Паррини и Жаклин Дюрран
- "Дом Гуччи" — Дженти Йейтс
- "Аллея кошмаров" — Луис Секейра
- "Вестсайдская история" — Пол Тейзуэлл
Лучшие костюмы в фэнтези-сериале
- "Книга Бобы Фетта" — Шона Трпчич
- "Рассказ служанки" — Дебра Хэнсон
- "Локи" — Кристин Вада
- "Что мы делаем в тени" (эпизод Gail) — Лора Монтгомери
- "Ведьмак" — Люсинда Райт
Лучшие костюмы в телесериале
- "Эмили в Париже" — Патрисия Филд и Мэрилин Фитусси
- "Эйфория" — Хайди Бивенс
- "Хаки" — Кэтлин Феликс-Хагер
- "Мейр из Исттауна" — Меган Касперлик
- "Игра в кальмара" — Чо Сан Ген
Лучшие костюмы в историческом сериале
- "Великая" — Шэрон Лонг
- "Халстон" — Джериана Сан-Хуан
- "Подземная железная дорога" — Кэролайн Эселин-Шефер
- "Ванда/Вижн" — Майес С. Рубео
- "Что мы делаем в тени" (эпизод The Wellness Center) — Лаура Монтгомери
Церемония награждения пройдет 9 марта.
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