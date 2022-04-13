Чого не говорити людям, які постраждали від війни і як правильно їх підтримати – 5 порад психолога

Постраждалим від війни людям не каже, що ви їх розумієте: правильно підтримати можна сказавши, що ви жалкуєте і не уявляєте, що людина пережила / Фото: unsplash.com

Як краще розмовляти з людьми, які постраждали від війни з окупантами ? Що казати, щоб не поранити ще більше і не завдати зайвого болю? Теплі слова та турбота у кожного різні. Однак психологи можуть точно сказати, яких слів та дій краще уникати і на що слід орієнтуватися, у цьому допоможуть поради психологині Анни Панфілової .

Кожен із нас, українців, постраждав від напади Росії – хтось втратив будинок, роботу, а багато людей втратили рідних та близьких, стали жертвою насильства і були на порозі смерті.

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Тому по-перше, казати, що ви розумієте, що людина пережила, не слід. Натомість скажіть, що "Те, що ти пережив – жахливо, мені дуже шкода, що тобі/вам довелося пройти через це". Або скажіть просто, що навіть не уявляєте, через що довелося пройти людині.

Якщо не знаєте, як підтримати людину, яка пережила війну, то скажіть просто, що навіть не уявляєте, через що довелося їй пройти

2. Під час розмови з людиною, яка пережила війну, не ігноруйте цю тему і не вдавайте, що нічого не сталося. Мовчання створює ефект вакууму, і людина залишається віч-на-віч з пережитою травмою. Визнайте тяжкість ситуації , або просто скажіть "Те, що сталося у твоєму місті/селі, дуже страшно".

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3. Не давайте жодних оцінок тому, що людина зробила чи не зробила. Наприклад, не кажіть "Та радуйся, що взагалі вижив". Тому що людина і так себе звинувачує, що зробила недостатньо і повинна пережити момент горя та втрати. Ми можемо підтримати людину, якщо скажемо: "Ти маєш право не гнів і ненависть до тих, хто зруйнував твій дім".

Уникайте слів, які ще більше підкреслять позицію людини як жертви / Фото: freepik.com

4. Також не узагальнюйте фразою "Всім нам погано" або "Ну хоч твій дім не згорів". Не переводьте фокус на себе або інших людей, не рівняйте з іншим "серйознішим", на ваш погляд досвідом інших людей, які пережили війну. Такі слова знецінюють пережитий досвід людини.

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5. Уникайте слів, які ще більше підкреслять позицію людини як жертви. Замість цього підкресліть сильні сторони людини які допомогли йому вижити, подбати про себе в цей період. Виразіть захоплення рисами характеру людина чи тим, що вдалося подолати.

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